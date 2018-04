Neuer MSV-Präsident Thomas Huch gibt Richtung vor

MOZ

Neuruppin (Matthias Haack) Im Vorstand des MSV Neuruppin arbeitete Thomas Huch schon Jahre mit. Dass er nach Dr. Hansjochen Scheffter, Gerhard Skupke und Jochen Thormeyer der vierte Präsident wird, war für den beruflich extrem eingespannten Unternehmer nicht unbedingt zu erwarten. Sportredakteur Matthias Haack sprach mit dem 63-Jährigen.

Kommt diese Präsidentschaft gewollt oder sind Sie ins Amt geschoben worden?

Thomas Huch: Sowohl als auch. Ich habe mich überreden lassen, den Vorsitz zu übernehmen - aus der Situation heraus, dass einfach einer aus dem Vorstand weitermachen muss, damit eine gewisse Kompetenz da ist. Ich mache das gern.

Mussten Sie in der Familie um die Zustimmung kämpfen?

Ich habe genügend Funktionen und Ämter inne. Meine Bedingung ist, dass wir einen hauptamtlichen Geschäftsstellenleiter haben, mit dem sich der Vorstand abstimmen kann. Er muss natürlich die Hauptarbeit übernehmen. Alles andere findet sich dann.

Gibt es Punkte in der Agenda 2025, die sofort anzugehen sind?

Zuerst kommt das Vereinsleben. Es muss aktiviert werden, um ein familiärer Verein zu sein. Wir wollen wachsen, wir wollen zusätzliche Sportfreunde in den zehn Sparten gewinnen, wollen uns moderner Sportarten öffnen. Auf dieser Basis ist noch mehr für Jugend beim MSV möglich.

Sie erwähnen eine Ausrichtung zum familiären MSV. Können Sie das konkretisieren?

Ja. Das ist aber heute zu früh, um in Gänze darüber zu reden. Ein Beispiel: Wir haben vor, den Antrag zu stellen, hier im Stadion mit der ersten Männerelf ab 14 Uhr zu spielen. Die Gaststätte hier oben wird präsenter werden. Wir denken, dass wir nach dem Abpfiff zusammensitzen, vielleicht Fußball im Fernsehen gemeinsam sehen. Ein weiteres Beispiel: Wir werden zu den Spielen der Junioren einen, ich sage mal ,Ansprechpunkt‘ finden. Heißt auch, dass die gastronomische Versorgung zu ihren Partien abgesichert wird. Das sind Sachen, die sein müssen, damit es allen noch mehr Spaß macht bei uns.

Wohin führt der Weg der größten MSV-Abteilung?

Wir haben die A-, B-, C-Junioren in der Brandenburgliga, die Jüngeren ebenso in der höchsten Spielklasse des Landes. Wir haben mit der DWB Holding einen super Sponsor, dank dem wir die Bedingungen verbesseren konnten (Anm.d.Red.: DWB gab 45.000 Euro zur einheitlichen Vereinskleidung). Augenmerk liegt auch auf der Ausbildung der Trainer, fachlich sowie sozial ihnen etwas anbieten, damit wir eine exzellente Betreuung für die Junioren gewährleisten. Mit der ersten Männermannschaft, ganz klar, muss das Ziel sein, in den nächsten Jahren eine Liga höher zu spielen.

Gibt es Aufstiegsambitionen in weiteren Abteilungen?

Wir haben viele gute Beispiele: Billard, die Mitglieder dieser Sparte sind auf nationaler Ebene aktiv, oder die Boxer, die im Kommen sind. Das wird Aufgabe des Gesschäftsstellenleiters, mehr auf die Abteilungen zuzugehen. Wir haben großen Nachholbedarf beim Volleyball, wo zu den zwölf Damen unbedingt die Jugend rangezogen werden muss. Dass die Jugend integriert werden muss, trifft auf alle Sparten zu.

Wo hakt es am meisten?

(Atmet tief durch:) Wir wollen kommunikativer werden. Klar ist, dass der Fußball im Vordergrund stehen wird. Nur werden wir die Jugendarbeit in den anderen Sportarten nach vorn treiben.

Das steht und fällt jedoch mit der Eignung und Ausbildung der Trainer!

Genau. Daher das klare Ziel: Wir wollen Menschen dafür begeistern, bei uns gesellschaftliche Arbeit zu übernehmen. Es geht darum, soziale und fachliche Kompetenz aufzubauen.