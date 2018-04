Engpässe am Tage

Tatjana Littig

Tauche (MOZ) „Es gibt bei der Feuerwehr in Tauche eigentlich nur ein größeres Problem und das ist die Tageseinsatzbereitschaft“, sagt Bürgermeister Gerd Mai. Derzeit sind am Tage nur 58 von insgesamt 253 Mitgliedern einsatzbereit, vor vier Jahren lag die Zahl noch bei 83 (bei insgesamt 263 Mitgliedern). „Die Tageseinsatzbereitschaft kann nur in fünf von zwölf Ortswehren gesichert werden“, fährt Gerd Mai fort. Das trifft zu auf die Ortswehr in Lindenberg, wo acht Mitglieder tagsüber ausrücken können, in Mittweide und in Stremmen mit jeweils sechs Mitgliedern, in Ranzig mit sieben und in Tauche mit zehn Mitgliedern. Aber: „Das ist kein Tauche-spezifisches Problem“, bekräftigt der Bürgermeister. Zustimmung kommt in dem Punkt von Gemeindewehrführer Karsten Schwebe. „Die Verwaltung tut, was sie kann“, erklärt er. So seien viele Angestellte der Gemeinde auch in der Feuerwehr aktiv. Das Problem sind im Grunde die anderen Arbeitnehmer, die, deren Arbeitsstelle weit weg vom Wohnort liegt.

Ansprüche an die zwölf Ortswehren formuliert der Gemeindewehrführer trotzdem: „Das, was immer gelingen muss, ist, den klassischen Wohnungsbrand mit Menschenrettung zu bewältigen.“ Im Idealfall bedarf es dafür 15 Feuerwehrmitglieder – eine Gruppe und eine Staffel –, davon vier Atemschutzgeräteträger. Schon jetzt rücken bei Alarmierung im Gemeindegebiet mindestens drei Ortswehren aus, je größer der Schadensfall, desto mehr alarmierte Wehren.

Vor gut einem Jahr hat Karsten Radlow vom Ordnungsamt der Gemeinde auf der Gemeindevertretersitzung den Situationsbericht der Feuerwehr in Tauche vorgestellt. Damals wurde die geringe Zahl der Atemschutzgeräteträger bemängelt. „Seitdem wurde die Ausbildung forciert“, informiert der Gemeindewehrführer. Auf 64 Mitglieder mit der entsprechenden Ausbildung käme man inzwischen.

Träumereien gibt sich Karsten Schwebe indes nicht hin. „Spätestens in zehn Jahren wird es so kommen, dass Ortswehren zusammengelegt werden müssen“, vermutet er. Von vorschnellem Handeln rät er aber ab: „So lange es genug Aktive in den Ortswehren gibt, sollte man versuchen, sie aufrecht zu erhalten.“ Von einer zeitnahen Zusammenlegung von Ortswehren geht auch Gerd Mai nicht aus. Er findet jedoch, dass das Thema diskutiert werden müsse, um Synergieeffekte in Hinblick auf Einsatzkräfte und Technik zu schaffen. Beide Männer wissen aber auch: Die Ortswehren sind für weit mehr als den Brandschutz verantwortlich. „Sie halten in vielen Orten das gesellschaftliche und kulturelle Leben am Laufen“, betont der Bürgermeister. (lit)