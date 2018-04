Zwei Verletzte bei Schiffsunfall - Havel-Oder-Wasserstraße gesperrt

dpa

Niederfinow (dpa) Beim Unfall eines Schubverbands auf der Havel-Oder-Wasserstraße sind zwei Matrosen leicht verletzt worden. Sie zogen sich bei der Kollision ihres Gespanns mit einer Schutzvorrichtung des Schiffshebewerks in Niederfinow (Kreis Barnim) Platzwunden zu, wie ein Polizeisprecher nach dem Unfall am Mittwochabend sagte. Nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus waren sie aber bald zurück an Bord. Die Unfallursache war zunächst nicht klar.

Die Havel-Oder-Wasserstraße wurde nach Polizeiangaben nach dem Unfall bei Niederfinow für den Schiffsverkehr gesperrt. Öl sei ausgelaufen, sagte der Sprecher. Eine Ölsperre wurde gelegt. Am Tag nach dem Unfall sollte die zuständige Naturschutzbehörde den Schaden vor Ort in Augenschein nehmen.

Die Havel-Oder-Wasserstraße führt vom Nordwesten Berlins über 135 Kilometer bis an die deutsch-polnische Grenze und mündet bei Friedrichsthal (Kreis Uckermark) in die Westoder.