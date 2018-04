Kita-Elternbeirat konstituiert

Joachim Eggers

Beeskow (MOZ) Der Kita-Elternbeirat des Landkreises hat sich jetzt offiziell konstituiert. Das hat Daniela Klaus aus Neu Zittau mitgeteilt, Ko-Initatiorin des Gremiums und jetzt eine von fünf gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern. In dem Beirat sind Eltern aus Beeskow, Eisenhüttenstadt, Erkner, Fürstenwalde, Grünheide, Odervorland, Rietz-Neuendorf, Scharmützelsee, Schöneiche, Spreenhagen, Steinhöfel und Storkow vertreten.

Daniela Klaus’ Mitstreiter im Vorstand sind Kathleen Krüger aus Erkner, Andreas Hauptmann aus Grünheide sowie Jacqueline Wulff-Thiede und Stefanie Worseg, beide aus Fürstenwalde; zudem gibt es drei Stellvertreter. Zu ihnen gehört Linda Kanig aus Erkner, die mit Stefanie Worseg künftig im Jugendhilfe-Ausschuss des Kreistags mitarbeiten wird. Die Eltern haben auch Delegierte gewählt, die den LOS-Beirat im Landesgremium vertreten sollen, dessen Gründung noch ansteht: wiederum Daniela Klaus und Andreas Hauptmann.

Der Beirat hat sich auch gleich mit einer mehrseitigen Stellungnahme zum Thema Kita-Gebühren zu Wort gemeldet. Damit wollen die Elternvertreter aus Oder-Spree mit denen aus Potsdam und Dahme-Spreewald gleichziehen. Ausdrücklich wird die Absicht der Landesregierung begrüßt, die Gebühren fürs letzte Kitajahr abzuschaffen. Aus Sicht der Eltern kann das jedoch nur der erste Schritt sein. Gefordert wird in der Stellungnahme „die Abschaffung der Elternbeiträge, sowie bundesweit gleiche hochwertige Standards in der frühkindlichen Bildung“. Beklagt wird die Ungleichbehandlung der Brandenburger Kinder gegenüber denen aus Berlin, Niedersachsen und Hessen.

In den jetzigen Elternbeiträgen sehen die Eltern Schieflagen. „Viele kommunale und freie Träger in Brandenburg missachten bei der Staffelung der Einkommensgrenzen bisher scheinbar ganz konsequent das nach den Sozialgesetzbüchern gebotene Existenzminimum von Familien“, heißt es. Beklagt werden drastische Unterschiede von Ort zu Ort.

Der Beirat hat sich nach den Worten von Daniela Klaus auch schon eine Geschäftsordnung gegeben. Geplant sei eine Vollversammlung mindestens einmal jährlich, außerdem mehrere Vorstandssitzungen. Lobend erwähnte Daniela Klaus die offene Haltung der Kreisverwaltung: „Wir haben beim Jugendamt wirklich ein offenes Ohr.“ Man werde anfangs noch viel Organisatorisches bewältigen müssen. „Wir müssen klären, ob wir eine Mailadresse bekommen“, so Daniela Klaus. Auch einen Internet-Auftritt soll es geben.

Außer um Beitragsgerechtigkeit will sich der Beirat um rechtskonforme Satzungen kümmern, die Themen Qualität, gesunde Ernährung und Fachkräftemangel bearbeiten. „Wir sehen uns als beratende Unterstützer nicht als ,Meckerer’ und werden auch positive Beispiele in der Kinderbetreuung honorieren“, so Daniela Klaus.(je)