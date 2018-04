Feste Größen im Stadtleben

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Sie tragen begeistert die blaue Uniform oder bereiten die Treffen der Senioren vor. Sie bilden Nachwuchs aus oder organisieren Ortsfeste. Die Ehrenamtlichen bekommen zum Jahresempfang der Stadt eine Bühne – am Dienstag wurden einige von ihnen in der Stadtpfarrkirche geehrt.

Friedemann Scholle gehört zu jenen, die seit Dienstag im Ehrenbuch der Stadt stehen. Ohne sein Wirken an der Spitze des Posaunenchores wären unterschiedlichste festliche Anlässe um vieles ärmer. Während für ihn die musikalische Nachwuchsarbeit weit vorn rangiert, ist es für André Strehmann das Heranführen an Feuerwehrarbeit. Der stellvertretende Stadtwehrführer, seit vielen Jahren hoch motiviert dabei, erhielt in Anerkennung seiner Verdienste die Ehrennadel der Stadt.

Die beiden gehörten zu den in diesem Jahr besonders Hervorgehobenen – von den Ortsbeiräten vorgeschlagen, mit Blumen und Urkunde durch Bürgermeisterin, Stadtverordnetenvorsitzenden und Ortsvorsteher bedacht, deren Namen nun im Ehrenbuch Münchebergs zu finden sind.

Parallelen von ihnen zu Erreichtem im Vorjahr, das Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke) Revue passieren ließ, lassen sich ohne Mühe finden. Wenn Eggersdorf eine starke Jugendfeuerwehr besitzt, hat das viel mit „Matze“ Baumunk zu tun, der seit zehn Jahren Verantwortung als Jugendwart trägt. Wenn Einsatz und Anleitung der MAE-Kräfte beim Verein „Eichendorfer Mühle“ und die Verbindung zum Dorf Hermersdorf klappen, hat Fred Schlüter die Hände im Spiel. Wenn Hoppegartener Senioren mal nicht allein zum Arzt oder zu einer Veranstaltung kommen, springt Beatrix Grasnick als Fahrdienst ein.

Solche Beispiele, ohne die gesellschaftliches Miteinander nicht funktioniert, finden sich in allen Ortsteilen. Für Jahnsfelde wurde Kristin Krüger geehrt. Seit 2006 im Ort, fungiert sie als wichtiger Ansprechpartner und Bindeglied zwischen Alt- und Neubürgern, engagiert sich im Schlossparkverein oder beim Spielplatzbau.

Dass Feuerwehr-Gruppenführerin Manuela Bohne mit großem Einsatz mehr als nur die First-Responder-Gruppe leitet, ist stadtbekannt. Das Kaiserbergfest, das alle Ortsteile integrieren will, ist maßgeblich Ronny Mausolf mit Stamm-Org-Team zu verdanken. Feuerwehr, Osterfeuer, Erntefest und Christian Märker gehören einfach in Obersdorf zusammen und in Trebnitz gibt es feuerwehrsportliche Parkhelden wie Heiderose Helwig. Für Münchehofe ist Peer Gesper sensibler Ortsvorsteher und Fels in der Brandung.