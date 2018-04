Schülerin gewinnt mit „Casting Queen“

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Anastasia Schenk ist zur besten Vorleserin der Fontane-Grundschule Beeskow gewählt worden. Die Sechstklässlerin setzte sich gegen den Zweitplatzierten Karl Kotzan aus Klasse vier und Alishba Murtaza aus der Klasse fünf durch. Anastasia Schenk las aus ihrem Buch „Casting Queen“ von Perdita und Honor Cargill.

Der Ausscheid fand am Mittwoch in der Turnhalle der Grundschule statt. Für ihre guten Vorleseleistungen wurden ferner Anna Stellke aus der Klasse drei, Hanna Abraham aus Klasse zwei und Nala Gierke aus Klasse eins gewürdigt. In der Jury waren neben Lehrern und Schülern auch die ehrenamtlichen Lesepatinnen Brigitte Kietz, Edith Puffpaff und Gisela Krüger.

Die Vorlesekandidaten mussten je einen eigenen Text, den sie vorher geübt haben, und einen vorgegebenen Text lesen. Der Pflichttext war „Jim Knopf“.

Die Kandidaten waren aus Wettbewerben hervorgegangen, die im Vorfeld klassenübergreifend durchgeführt worden waren, erläutert die Koordinatorin des Vorleseprojekts, Lehrerin Gabriele Gliese. Es handelte sich bereits um die fünfte Auflage. Die Sieger erhielten Beeskow-Gutscheine und durften sich darüber hinaus aus einer Auswahl an Büchern und Präsenten etwas aussuchen. Als Publikum waren die gesamte Schülerschaft der Grundschule sowie die Vorschulkinder der Kitas Benjamin Blümchen und Spreespatzen anwesend.