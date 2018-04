Schönheitskur für Bücherei

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Gemeindebibliothek von Grünheide ist geschlossen. Aber nur vorübergehend. Die Räumlichkeiten im Kellergeschoss des Rathauses werden in den kommenden Wochen einer Schönheitskur unterzogen – bis zur Wiedereröffnung zum 20. Rathausgeburtstag am 9. Juni.

Auf dem Fußboden der Grünheider Bibliothek stapelten sich am Mittwochmittag die Umzugskartons. Mehr als 50 türmten sich in drei Etagen auf – bereit zum Abtransport. Der wurde dann auch prompt vom Bauhof erledigt. Die Männer mussten einiges an Muskelkraft aufwenden, um schwergewichtige Kisten zu verladen. Seit Wochenbeginn traten insgesamt 160 Kartons die Reise vom Grünheider Rathaus in die ehemalige Hangelsberger Turnhalle an, wo sie für die Zeit der Umbauarbeiten stehen.

Bibliothekarin Andrea Thaller und Verwaltungsmitarbeiter Lukas Haiß, der in der Bücherei im Vertretungsfall aushilft, machen kein Hehl daraus, dass es eine ganz schöne Plackerei gewesen ist, alle Medien aus den Regalen zu holen und für das Zwischenlager zu verpacken. Um so größer war ihrer beider Freude, als am Dienstag ihre Kollegin Margrit Flister und am Mittwoch sogar die komplette Abteilung für Familie, Bildung und Kultur geholfen haben. „Das ganze Amt stand plötzlich da und wir waren ruckzuck fertig“, ist Andrea Thaller froh. Nun muss die 55-Jährige nur ihren Büroteil ausräumen, letzte Abrechnungen vornehmen und schon kann die Renovierung beginnen.

Für die Schönheitskur, der die Bücherei in den nächsten Wochen unterzogen wird, gibt es einen klaren Zeitplan. Am Montag, kündigt die Bibliothekarin an, werde das alte Mobiliar fotografiert, das über das Zollamt noch versteigert werden soll. Sowohl Heike Falk vom Eltern-Kind-Zentrum als auch Bündnis-Koordinatorin Anne-Kathrin Rochow haben sich für ihre Domizile Regale und Stühle gesichert. „Was noch verwendbar ist, wird auch weiter verwendet“, sagt Andrea Thaller. Das habe auch für die gesammelten Medien gegolten. Seit November war die 55-Jährige damit beschäftigt, den Bestand zu sichten, Medien, die nicht mehr gebraucht werden, auszusortieren. „Ich habe Bücher an die Kitas und den Hort gegeben und auch an eine Frau, die mit Ausländern Deutsch lernt.“ Der Heimatverein habe Bücher von Georg Kaiser abgenommen, der Kunstverein „Elisabeth Voigt“ Bildbände. Die letzten ausrangierten Bücher – drei Bände der Reihe „Erfindungen der Menschheit“ aus dem Jahr 2000 – können jetzt im Eltern-Kind-Zentrum genutzt werden.

Amtsleiter Bernd Schlüter räumt ein, dass auch Bücher in die Papiertonne gewandert sind. Lektüre, die über Jahre keine Leser mehr gefunden hat, Erstlesebücher in alter Rechtschreibung, Jugendbücher mit Themen, die in den 1990er-Jahren aktuell waren, heute aber nicht mehr relevant sind. „Es fällt immer schwer, sich so von Büchern zu trennen, aber das schafft auch Platz für Neues.“

Ist die Bücherei dann vollends leer geräumt, rücken Elektriker für die neue Lichtanlage und die Maler für die Renovierung an. Danach werden die nagelneuen Möbel platziert. „Alles wird etwas luftige gestaltet“, freut sich Andrea Thaller auf ihren dann aufgehübschten Arbeitsplatz. Im Zusammenspiel mit dem Bauamt und der Kämmerei sei eine sehr ansprechende Gestaltungsvariante gefunden worden. „Mit einer Leseecke für die Kinder, Hockern in jeder Regalreihe.“ Für den Umbau stehen im Haushalt 45 000 Euro bereit.

Am 22. Mai sind dann wieder Muskeln gefragt, denn dann gilt es die 160 Kartons wieder auszupacken. 8559 Medien – darunter 7602 Bücher, 337 Kassetten und Schallplatten, 324 Hörbücher sowie 194 Zeitschriften – sollen dann ihren Platz in der Ausleihe finden. Die Leseratten sind ab dem 9. Juni, dem Tag der offenen Rathaus-Tür im Rahmen des Heimatfestes, willkommen.