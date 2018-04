Am Personalbestand wird nicht mehr gedreht

Harriet Stürmer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Angesichts eines riesigen Schuldenbergs hatte sich die rot-rote Landesregierung schon im Koalitionsvertrag von 2009 darauf verständigt, eine sparsame Personalpolitik zu machen. Damals beschlossen SPD und Linke, dass der Personalbestand des Landes Ende 2019 rund 40 000 Stellen umfassen sollte. Im folgenden Koalitionsvertrag von 2014 einigte man sich auf eine Zielzahl von 44 200 Stellen am Stichtag 31. Dezember 2019. Tatsächlich gibt es derzeit rund 46 000 Landesbeschäftigte. Und inzwischen ist von Personalabbau keine Rede mehr. Vielmehr sind im Doppelhaushalt 2019/20 ganze 48 000 Stellen abgesichert.

Auf diesem Niveau wolle man sich vorerst einpegeln, kündigte Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) am Mittwoch im Redaktionsgespräch mit dieser Zeitung an. Allerdings, räumte der Minister ein, sei es immer schwerer, geeigneten Nachwuchs zu finden. Der Fachkräftemangel mache sich auch in der Landesverwaltung bemerkbar.

Gerade die Hauptstadtregion erlebe derzeit eine „unheimliche Dynamik“. Und die freie Wirtschaft sei im Ringen um Nachwuchs ein starker Konkurrent – insbesondere wegen der höheren Löhne. Als Beispiele nannte Görke etwa Ingenieure oder Volljuristen. Mit Blick auf den Landesdienst sprach er von perspektivisch 6000 neu zu besetzenden Stellen.

Allen voran braucht das Land neue Lehrer. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte Anfang Januar vorgerechnet, dass bereits bis 2019 noch etwa 2000 Lehrkräfte in Brandenburg neu eingestellt werden müssen. Und auch danach würden noch für jedes neue Schuljahr rund 1000 neue Lehrer gesucht. Erst in sechs Jahren werde der Bedarf langsam abflachen, kündigte die Ministerin an. Auch hier ist die Konkurrenz groß. Denn andere Bundesländer ringen ebenso um neue Lehrer wie Brandenburg.

Den Personalkörper insgesamt zu stabilisieren, sei auch vor dem Hintergrund des jüngsten Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst nicht einfach, betonte Görke. „Abschlüsse über drei Prozent sind ein ordentlicher Schlag ins Kontor.“ Allein der Tarifabschluss für Brandenburger Beamte im vergangenen Jahr habe das Land 220 Millionen Euro gekostet. Und im Februar 2019 stünden die nächsten Verhandlungen mit dem Beamtenbund und der Gewerkschaft Ver.di an.

Ein wenig Hoffnung auf Entlastung durch neue Kollegen machte der Minister der Brandenburger Richterschaft. Insbesondere die Verwaltungsgerichte sind spätestens seit der Flut von Asylverfahren durch die Flüchtlingskrise überlastet. Doch auch an anderen Gerichten fehlt es an Personal. Und in den kommenden Jahren geht rund ein Drittel der Richterschaft in Ruhestand. Der Richterbund fordert seit Jahren, dass Absolventen eingestellt werden müssen, um sie einzuarbeiten. Das Thema werde bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen eine Rolle spielen, kündigte Görke an. Es werde weiteren Zuwachs bei den Richtern geben. Aber: „Wie hoch der ausfällt, ist noch ungewiss.“