Verantwortliche benannt

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Vom Urteil des Oberlandesgerichts zur Altanschließerproblematik ist der Vorsteher des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE) nicht überrascht. Dass sich demnach die Altanschließer für die Rückzahlung von rechtswidrigen Beiträgen nicht auf Staatshaftung berufen können, wie im Beitrag „Niederlage für Altanschließer“ (Ausgabe 18. April) dargestellt, habe er mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, erklärte Henner Haferkorn.

Er sei froh, dass nun die Verantwortlichen benannt wurden. Schließlich habe es in der Vergangenheit immer wieder entsprechende Vorwürfe an den Wasserverband und auch ihn persönlich gegeben.

„Wir selbst wollten rückwirkend keine Beiträge erheben“, so Haferkorn weiter und verwies auf ein entsprechendes Gesetz, das der Landtag 2004 erlassen hatte. Nun müsse abgewartet werden, wie der Bundesgerichtshof entscheidet. Nach derzeitigem Stand haben nur jene Bürger Anspruch auf Rückzahlung, die Widerspruch gegen ihre Bescheide eingelegt haben.

Horst Wegner sprach von einer „schallenden Ohrfeige für die Landesregierung“. In schriftlichen Einlassungen hätten Regierungsvertreter mehrfach betont, dass die Beitragserhebungen ausschließlich in „Eigenverantwortung der kommunalen Aufgabenträger“, also der Verbände, erfolgt seien, sagte der Sprecher der Strausberger Interessengemeinschaft „Altanschließer machen mobil“. Der WSE wiederum habe dargestellt, dass das Land deren Verbandsverantwortliche unter Androhung von strafrechtlichen Konsequenzen zu diesem Vorgehen veranlasst habe. Der Widerspruch habe von der Interessengemeinschaft nicht geklärt werden können.

Nun habe das Oberlandesgericht klar gestellt, dass „das rechtswidrige Verhalten nicht bei den Verbänden, sondern beim Gesetzgeber liege“. Er sei gespannt, so Wegner, ob das Land nun die Verantwortung für sein Verhalten übernehmen werde, oder „ob die Betroffenen in weitere Gerichtsverfahren getrieben werden“. (dkz)