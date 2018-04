Manege frei für Celine, Jamie und Kamel Kalif

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Der Zirkus Astoria hat seine Manege nebst Wagenburg auf der Freifläche an der Neuen Erknerstraße in Fangschleuse aufgebaut. Für heute ist die erste Vorstellung angekündigt. Sie richtet sich genauso wie die am Sonnabend (jeweils 17 Uhr) an Familien, denn auch Erwachsene zahlen lediglich den Kinderpreis ab 12 Euro.

Das Familienunternehmen aus Parchim war schon im Vorjahr in Fangschleuse zu Gast, präsentiert sich diesmal jedoch mit einem neuen Programm. Von den zwölf Mitarbeitern treten acht in der Manege auf. Jüngster Mitstreiter ist Diego Köllner. Der 15-Jährige will das Publikum als Clown Banane zum Lachen bringen. Nicht in der Arena, dafür an der Zuckerwattemaschine steht die älteste der Truppe – Miluschka Ljubanowa, 68-jährig. Zu den Attraktionen unterm Zirkushimmel gehören neben Tierdressuren die akrobatischen Vorführungen von Celine (19) und Jamie (17) Köllner.(bei)

Donnerstag, Freitag 17, Sonnabend 14 und 17, Sonntag 14 Uhr