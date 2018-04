dpa

Berlin (dpa) Vor rund zwölf Jahren verschwand die 14-Jährige Georgine Krüger aus Berlin-Moabit spurlos - jetzt verfolgt die Polizei eine Spur. Im Zuge eines neu eingegangenen Hinweises sollen am Donnerstag „Suchmaßnahmen in einem Waldstück nahe Brieselang im brandenburgischen Havelland“ stattfinden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mitteilten. Auch Leichensuchhunde sollen eingesetzt werden, hieß es.

Am 25. September 2006 gegen 13.50 Uhr verließ Georgine einen Bus an der Perleberger Straße in Moabit. Seitdem wurde die damals 14-Jährige nicht mehr gesehen. Trotz umfangreicher Suche und vieler Aufrufe in der Öffentlichkeit blieb das Mädchen verschwunden. Die Polizei und viele Beobachter des Falls gehen davon aus, dass es Opfer eines Verbrechens wurde.