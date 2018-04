Bahn rekrutiert Studienabbrecher

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Studienabbrecher haben hierzulande mit dem Stigma des Versagens zu kämpfen. Dabei reißen sich viele Firmen um sie. Die Deutsche Bahn hat eine Offensive gestartet und spricht Studienabbrecher gezielt an. Auch Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) setzt sich für mehr Anerkennung von Ausbildungsberufen ein.

Am 1. September 2017 begann für Fabian Kielczynski ein neues Leben. Es war der Tag, an dem er seine Ausbildung bei der Deutschen Bahn als Fahrdienstleiter startete und das Ende einer jahrelangen Quälerei. 13 Semester stolperte der 29-Jährige durch ein Geologie- und Geographiestudium an der Universität Greifswald, bis er nicht mehr wollte. Im Moment der Entscheidung war er erleichtert. Doch zugleich war da auch Angst: Wird ihm das Stigma Studienabbrecher ewig anhängen? Ist eine Ausbildung etwas für ihn?

Bildungswege sind so mannigfaltig wie die Gesellschaft divers ist. Doch noch immer ist das Studium für viele ein Muss. Das beweisen die steigenden Studentenzahlen an deutschen Universitäten. Allerdings ist das Akademikerdasein nicht für jeden das Richtige. Beinahe jeder Dritte bricht sein Studium ab. Zugleich beklagen Betriebe, dass sie keine Azubis finden. Deshalb setzen immer mehr Betriebe auf Studienabbrecher. Auch die Deutsche Bahn.

523 300 Menschen begannen im vergangenen Jahr laut Berufsbildungsbericht, der am Mittwoch von Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) vorgestellt wurde, eine Ausbildung. Bei der Bahn waren es 3600. Wie viele davon Studienabbrecher sind, ist nicht zu ermitteln. Allerdings hat jeder Vierte Abitur oder Fachabitur. Janine Andrä ist für das Recruiting in den neuen Bundesländern zuständig und erklärt, warum das Unternehmen verstärkt auf Studienabbrecher setzt. „Sie haben eine bewusste Entscheidung getroffen und schöpfen daraus Kraft. Sie sind häufig lebenserfahrener und haben eine gefestigte Vorstellung, was sie vom Beruf wollen.“ Deshalb gebe es auch nicht so viele, die die Ausbildung abbrechen.

Auch insgesamt ist die Abbrecherquote bei der Bahn moderat. 12,9 Prozent schmeißen das Handtuch. Das entspricht laut Berufsbildungsbericht dem Bundesdurchschnitt. „Die Quote der echten Abbrüche liegt bei etwa 12 bis 13 Prozent und damit deutlich unter der Quote im Hochschulbereich“, sagte Karliczek. Dass so viele Azubis ihren Vertrag kündigen, hängt mit vielen Faktoren zusammen. Falsche Vorstellungen vom Beruf, geringe Vergütung, aber auch die fehlende Übernahmegarantie sind Gründe.

Wie den Auszubildenden ging es auch Fabian Kielczynski. Das Studium zog sich in die Länge. Weil er Prüfungen wiederholen musste. Er wurde immer frustrierter und ging schließlich zum Informationstag der Bahn. Dort fuhr eine Gruppe raus zu einem Stellwerk. Bisschen Bahn-Welt schnuppern und erleben, wie ein Fahrdienstleiter arbeitet. Dass er Züge navigieren muss, Weichen und Signale stellt. „Ich habe dann unter Aufsicht auf eine Taste gedrückt, dann bewegte sich die Weiche, und der Güterzug donnerte drüber. Da dachte ich mir: Boah, das ist schon ganz schön geil.“

Viele frustrierte Studenten bleiben so lange an der Uni, weil sie glauben, dass man das von ihnen erwarte. „Gesellschaftliche Konventionen spielen eine Rolle. Wenn die Eltern einen Akademiker-Hintergrund haben, kostet es eine Menge Überwindung, einen neuen Weg zu gehen“, sagt Recruiterin Andrä. Auch Kielczynskis Eltern sind Akademiker. „Meine Eltern musste ich überzeugen, aber sie haben gemerkt, dass es das Richtige für mich ist“, erläutert er.

Anerkennung ist ein wichtiger Grund für die Ausbildung. Ein weiterer ist Geld. Während des Studiums jobbte der Berliner bei der Post, als studentische Hilfskraft und im Callcenter. Wenn er krank war, musste er sich sorgen, wie er die Miete bezahlen sollte. Bei der Bahn bekommt er je nach Lehrjahr zwischen 904 und 1109 Euro, dazu kommen Weihnachtsgeld und Zulagen. Im vergangenen Jahr ist die Ausbildungsvergütung um sechs Prozent bei der Bahn gestiegen, dazu kommt ein Mietkostenzuschuss für Pendler. Auch das Gehalt sei ein Grund, weshalb so wenige die Ausbildung abbrechen, sagt Andrä. Zusammen mit der Übernahmegarantie.

„Ich möchte, dass unsere Gesellschaft die vielfältigen Chancen in der beruflichen Bildung entdeckt“, sagte Karliczek. „Mit einer handfesten Ausbildung stehen jungen Menschen alle Türen offen.“ Doch es bedarf noch viel Überzeugungsarbeit. Denn die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen ist gegenüber 2017 sogar um 12,6 Prozent gestiegen auf 49 000.

Dass auch alternative Bildungswege möglich sind und wie erfüllend eine Ausbildung sein kann, beweist Fabian Kielczynski. „Die Gesellschaft sagt vielleicht, dass mein Studien­abbruch ein Misserfolg war, aber ich sehe das nicht so“, erkläutert Kielczynski. „Die Jahre des Studiums waren erfolgreich. Ich habe gelernt, selbstständig zu arbeiten, mit Rückschlägen klar zu kommen.“ Außerdem lernte er seine Frau kennen und wurde Vater. „Jetzt bin ich endlich glücklich.“