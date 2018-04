Mal segelnd, mal mit Düsenantrieb

Kerstin Bechly

Pohlitz (MOZ) Mit ihren Motorseglern, Nurflüglern, Hubschraubern und Düsenjets sind fast 30 Modellflugsportler der Region zum Frühlingsfliegen des Modell Flug Clubs Eisenhüttenstadt gekommen. Aufgrund des Wetters war der offizielle Start in die Saison kurzfristig um einen Tag verlegt worden.

Eine Windstärke von knapp 20 km/h mit doppelt so starken Böen sind keine guten Bedingungen für den Modellflugsport, schon gar nicht für die leichten, „windfühligen“ Modelle. „Dass wir das Frühlingsfliegen auf Wunsch auf den windstillen Sonntag verlegt haben, hat alle begeistert. Die Piloten hatten insgesamt bestimmt60 Flugmodelle mitgebracht“, war Maik Schmidtchen, Organisator und 2. Vorsitzender des gastgebenden Modell Flug Clubs Eisenhüttenstadt, zufrieden.

Den Zuschauern auf dem Gelände am Verkehrslandeplatz Pohlitz bei Eisenhüttenstadt bot sich das Who is who dieses technischen Sport: Da wurden Modelle mit Verbrennungs- und Elektromotor genauso in den Himmel geschickt wie Jets, die mit Kerosin fliegen. Der Merzer Schmidtchen, der 2011 zum Sport fand – „Mein Sohn war aus dem Haus und meine Frau sagte: Du brauchst ein Hobby ...“ – führte als einer von zwei Piloten einen Hubschrauber vor. Ein wenig stolz war Wolfgang Dohne auf seinen Motorsegler. „Mit einer Spannweite von 4,66 Meter hatte ich das größte Modell dabei. Ich habe ein Fuhrwerk rangebaut, weil ich nicht immer einen Helfer für den Schlepplift dabei habe, wenn ich zu Treffen fahre“, erzählte das Mitglied des Flugmodellsportvereins Frankfurt. Für Staunen sorgte sein sechsmotoriges Transportflugzeug, aus dessen Frachtraum in 150 Meter Höhe Figuren „absprangen“ und mit Fallschirmen zur Erde segelten.

Auch wenn sich Flugmodellsportler immer wieder für Technik aus vergangenen Jahrzehnten begeistern, verschließen sie sich doch nicht modernen Entwicklungen. So hatten die Männer um Maik Schmidtchen einen FPV-Parcours für Quadrocopter (Drohnen) mit Torbögen und Hindernissen aufgebaut. Geflogen werden sie mit Fernsteurung und Videobrille aus Sicht eines Piloten. „Besucher konnten diese Brillen auch aufsetzen und schauen, wie es funktioniert“, so Schmidtchen. Es gebe inzwischen Meisterschaften, an denen Vereinsmitglieder jedoch nicht teilnehmen. „Aber untereinander bestreiten sie schon mal Wettbewerbe.“

Ein Vergleich auf diesem Terrain ist nichts für Wolfgang Dohne. Aber der 72-Jährige, der vor 60 Jahren zum Modellsport fand und später auch „echte“ Segelflieger steuerte, trägt sich mit dem Gedanken, nach langer Pause wieder einen sportlichen Vergleich zu wagen. „Allerdings mit ganz einfachen Modellen, die nur drei Funktionen haben. Sie müssen sechs Minuten in der Luft bleiben und dann auf einem Punkt landen. Selbst läuft man an einem solchen Tag bestimmt um die zehn Kilometer“, so der Modellpilot, der sich auf Wassersportflugzeuge spezialisiert hat. Mit Vereinsfreunden will er Anfang Juli an einem sogenannten RES-Wettkampf in Birkholz bei Bernau teilnehmen. Der FMSV veranstaltet dazu am 23. Juni auf seinem Gelände bei Hohenwalde einen Trainingsflugtag.

Auch in Marco Becker macht sich wieder Wettkampffieber breit. „Ich überlege, Ende Juni zu den Deutschen Meisterschaften für Jets zu fahren. Aber um mitmischen zu können, muss man drei- bis viermal in der Woche trainieren. Denn da nehmen all jene teil, die sich für die WM qualifizieren wollen“, weiß der Ziltendorfer von der hohen Messlatte. Zuletzt hatte er vor etlichen Jahren mit seiner L39 Albatros einen 8. Platz belegte. Bei diesen Jet-Modellen geht es lautstark zur Sache. Der Albatros, Beckers Lieblingsstück, „fliegt mit Strahlturbinen, die eine Drehzahl von 125 000 Umdrehungen je Minute erreichen. Sie wiegt 25 Kilogramm und hat eine Rumpflänge von 3,80 Meter. Es ist eines der größten Modellflieger, die zulassungsfrei sind“, hat der 43-Jährige wie alle Modellflugsportler sofort technische Details parat. Beim echten Vorbild handelte es sich um einen Doppelsitzer, den die DDR als Schulungsflugzeug für künftige MIG-Piloten einsetzte.

Marco Becker war mit seinem Sohn Jonas zum Frühlingsfliegen gekommen, wie einige andere schon versuchsweise am Sonnabend. Der Elfjährige probiert sich seit einem Jahr und ist jüngstes Mitglied beim MFC. Er zeigte mehrfach mit einem Nurflügler sein Können, landete gut, bekam dafür den Beifall der Erwachsenen und der Papa entschied: „Da kannst du jetzt auf ein Modell mit Fahrwerk umschwenken.“ Das brachte er dann am Sonntag mit.

Da befanden sich fast beständig mehrere Flugmodelle in der Luft. Weil über Funk geflogen wird, waren gute Absprachen und ein aufmerksamer Blick vonnöten, gerade, wenn die Modelle weit weg flogen. „Wenn man nicht aufpasst, steuert man schnell mal ein falsches Flugzeug an und das eigene geht verloren“, erlebte tags zuvor Dieter Mieck, als er im Gespräch sein Modell aus den Augen verlor. Es landete in einem Baum. Das Cockpit konnte gleich geborgen werden, der Rest hing oben im Geäst ...

Weitere Informationen zu den Vereinen und Terminen: www.mfc-eisenhuettenstadt-ev.de, www.fmsv-ffo.de