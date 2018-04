Aufstieg knapp klar gemacht

Siegfried Preuß

Frankfurt (Oder) (Kerstin Bechly) Die Schach-Mannschaft des USC Viadrina hat mit einem 5:3-Sieg über den Schachclub Schwedt die Regionalliga Ost auch am letzten Punktpieltag dominiert und steht als Aufsteiger in die Landesklasse fest. Die 2. Mannschaft des SV Preußen erreichte gegen Glück auf Rüdersdorf II ein Remis.

Am letzten Spieltag der Saison galt es für den USC Viadrina Frankfurt, gegen den SC Schwedt den ersten Tabellenplatz zu festigen und damit das ausgegebene Saisonziel, Aufstieg in die Landesklasse, zu erreichen. Das Tabellenbild (Erster gegen Siebten) sprach klar für die Frankfurter. Auch wenn der USC ohne Jan Grabowski am Spitzenbrett antrat, sollte einem Sieg nichts im Wege stehen. Doch nach zwei Stunden stellte Ansgar Müller fest: „Das wird ganz schön knapp“, nachdem das zehnjährige USC-Talent das Spielgeschehen genau beobachtet hatte.

Es begann mit einem Partieverlust von Iorvik Verhoeven am 7. Brett. Die Partiegewinne von Maximilian Steiner (6) und Sven Krannich (4) brachten die 2:1-Führung. Etwas überraschend musste Michael Ziern am Brett 3 seine Partie aufgeben und es stand 2:2. Nach dem Remis am 1. Brett von Bernd Ketelhöhn und den Gewinnen von Torsten Müller (8) und Michal Zaporowski (5) stand der Sieg fest. Das letztendlich klare 5:3 komplettierte Thomas Noack am 2. Brett.

„Wir haben uns etwas schwer getan. Wenn man etwas nicht vermasseln will, passiert das manchmal. Aber am Ende war die Stimmung in der Mannschaft gut“, schaut Mannschaftsleiter Norbert Heymann auf den Saisonabschluss. Und der Ehrgeiz ist entfacht: „In der Landesklasse, der zweithöchsten Liga in Brandenburg, wollen wir oben mitspielen. Einige Schachfreunde wie Thomas Noack, Jan Grabowski und Sven Krannich haben dort schon Erfahrungen gesammelt. Auf jeden Fall haben die USC-ler eine gute Chance, die Klasse zu halten, da die Mannschaft in der kommenden Saison zusammenbleibt und das zwölf-jährige Talent Tom-Niclas Brune noch dazu kommt.“

Glückwunsch zum Erfolg kommt von der 1. Mannschaft des SV Preußen, die den Liga-Erhalt in der Landesklasse festgemacht hat. „Wir würden es alle gut finden, wenn wir künftig in einer Staffel spielen. Ein Stadtderby ist immer etwas Besonderes“, so Mannschaftsleiter Siegfried Preuß. Ob es in der nächsten Saison dazu kommen wird, steht jedoch noch in den Sternen, da die Einteilung der Staffeln Nord und Süd erst nach dem Sommer klar ist.

Die 2. Mannschaft des SV Preußen hatte zum Abschluss der Saison den Tabellenzweiten SV Glück auf Rüdersdorf II zu Gast. Mit einem etwas überraschendem 4:4 gelang ein versöhnlicher Abschluss der Saison. Damit hätte man dem USC Viadrina noch Schützenhilfe geleistet, wenn diese benötigt worden wäre. Für die Punkte sorgten mit ihren Siegen Günter Müller (Brett 4), Jürgen Herrmann (6) und Jürgen Fritzsche (3). Remisen erreichten Jürgen Fritsch (1) und Andreas Winkler (5). Leider musste der 12-jährige Finn Rudolph am 8. Brett Lehrgeld zahlen und verlor, so wie Volodymyr Hrodzitskyi am 7. Brett, seine Partie. Preußen II wurde insgesamt Achter im Reigen der zehn Mannschaften.

In der Saison blieb bei Preußen Schachspieler Carsten Wolff als einziger unbesiegt. In der 1. Mannschaft erzielte er bei drei Einsätzen drei Remis und bei den drei Einsätzen in der 2. Mannschaft gewann er zweimal und spielte einmal Remis.

Saisonpunkte für den USC: Jan Grabowski (Brett 1) 4,5 Punkte aus 7 Partien, Bernd Ketelhöhn (2) 3,5/7, Thomas Noack (B3) 7/9, Michael Ziern (4) 6/8, Sven Krannich (5) 7/8, Michal Zaporowski (6) 6/9, Norbert Heymann (7) 4/5, Reservespieler: Maximilian Steiner 2/2, Iorvik Verhoeven 1/5, Tom-Niclas Brune 3/3, Hubert Sasik 0,5/1, Thorsten Müller 4/4 (Einsatz ab der 6. Runde), Martin Lehmann 2/2 (einmal kampflos), Konrad Hütterroth, Marius Hückstaedt je 1/0

Preußen II (Brett 1 bis 8): Jürgen Fritsch 2,5/8, Uwe Hankel 2,5/8, Jürgen Fritzsche 3,5/9, Carsten Wolff 2,5/3, Hans Paetzel 1/3, Günter Müller 5,5/8, Andreas Winkler 2,5/8, Jürgen Herrmann 5,5/7, Ersatzspieler: Jürgen Andexel 1,5/4,Volodomyr Hrodzitskyi 2/7, Finn Rudolph 2/4