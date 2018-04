Der alte Mythos verliert an Kraft

Stefan Kegel

(MOZ) Auch nach dem Abgang von Raúl Castro wird die Machtbasis der kommunistischen Regierung nicht wanken, prophezeit Kuba-Experte Bert Hoffmann vom Hamburger Giga-Institut für Globale und Regionale Studien. Daran haben auch die USA ihren Anteil, sagte er im Gespräch mit .

Herr Hoffmann, unter Raúl Castro hat Kuba einen Reformprozess eingeleitet. Wird er unter seinem Nachfolger fortgesetzt werden?

Auch wenn der Reformprozess im letzten Jahr mehr oder weniger auf Eis gelegt worden ist, wird die neue Regierung ihn wieder aufnehmen müssen, denn sonst droht ein weiteres Absinken des Lebensstandards. Die neue Regierung kann sich weniger als Raúl und Fidel Castro auf die historische Legitimation der Revolution von 1959 berufen. Sie wird versuchen müssen, die Kubaner mit einer Verbesserung der Lebensumstände für sich zu gewinnen.

Die Kubaner sind an Entbehrungen ja gewöhnt. Erwarten Sie denn Unruhen?

Unruhen drohen so schnell nicht. Die Krise drückt sich eher darin aus, dass nach wie vor viele Kubaner ihr Land verlassen. Politik ist ja auch immer die Frage der Alternativen. Da spielt es der kubanischen Regierung in die Karten, dass es unter US-Präsident Donald Trump eine erneute Polarisierung gibt, so wie bereits im Kalten Krieg. Politische Alternativen, die dazwischen lägen, kommen so gar nicht zum Zuge.

Also hat Trump mit seiner Kehrtwende zum Entspannungskurs Barack Obamas eher das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte?

Das kann man so sagen. Es ist nicht zu erwarten, dass die US-Regierung damit eine Öffnung des Landes erreicht. Die Polarisierung führt zu einer Verhärtung der politischen Verhältnisse in Kuba. Denn sie wird als Vorwand dafür genommen, warum man keine weiteren Reformen angehen kann. Das Motto lautet: Wenn ein Feind droht, muss man die Reihen fest geschlossen halten. Dabei hatte Obamas Öffnung sehr viel Bewegung gebracht. Das Feindbild USA wich dem Bild eines, wenn auch schwierigen, Nachbarn. Jetzt ist man wieder in dieser Konfrontationslogik.

Das hat sicherlich auch wirtschaftliche Folgen …

Wirtschaftlich steht Kuba vor schwierigen Zeiten; die Sanktionen der USA sind für das Land schmerzhaft. Die Touristen aus den USA waren einer der Wachstumsmotoren in den vergangenen Jahren. Nun bleiben sie aus.

Kann das Land denn diese Ausfälle ausgleichen?

Kuba erhält zum Beispiel noch Öl aus Venezuela, trotz der dortigen Krise, aber es ist deutlich weniger geworden. Auch China ist ein wichtiger Handelspartner, der allerdings seinen Handel mit dem Land zuletzt um 30 Prozent gesenkt hat, weil Kuba kaum noch Rechnungen bezahlen kann. China vergibt Kredite zu weichen Konditionen, betreibt aber keine offene Subventionspolitik wie seinerzeit die Sowjetunion.

Hat denn Kubas Regierung politisch noch Rückhalt im Ausland?

Kuba wird noch immer in Lateinamerika und in weiten Teilen der ehemaligen „Dritten Welt“ Unterstützung zuteil. Gegen Sanktionen oder Druck aus den USA kann dort das Land auf breite Unterstützung zählen, über alle ideologischen Grenzen hinweg. Da wirkt ein David-gegen-Goliath-Schema.

Kuba zehrt von diesem Mythos auch fast 60 Jahre nach der Revolution immer noch. Mit Raúl Castro verlässt jetzt die alte Garde das Präsidentenamt. Kann die neue Regierung sich auf dieses Erbe stützen?

Zum einen ist der Abschied der historischen Generation ein Abschied auf Raten. Raúl Castro bleibt Chef der Kommunistischen Partei und des Politbüros, der wichtigsten Machtinstanz im Land. Die nächste Generation bezieht sich natürlich weiterhin auf die Revolution von 1959 und verspricht, die Unabhängigkeit der Nation gegen die USA zu verteidigen. Ihre Argumentation lautet: Jede politische Alternative würde uns wieder zu einer Quasi-Kolonie der Yankees machen. Auf Dauer wird dies aber nicht reichen. Die Regierung wird mittelfristig nicht umhin kommen, sich über eine Verbesserung der Lebensumstände zu legitimieren.