Nick Köhler und Leni-Eileen Suter holten Bronzemedaille

Mike Köhler

Duisburg/Bottrop (Ludwig Baumann) Mit zwei Bronzemedaillen kehrten die PSV-Judoka Nick Köhler und Leni-Eileen Suter von internationalen Sichtungsturnieren der U 16 heim.

In Duisburg gingen rund 350 männliche Judoka an den Start. Mit dabei Teilnehmer aus Slowenien, Großbritannien, Belgien, Deutschland und den Niederlanden. Für die Landesauswahl Brandenburg starteten unter anderem vom PSV Frankfurt Joren Westphal, Dritter der Deutschen Meisterschaft U 18 bis 46 kg, und Nick Köhler.

Für beide Frankfurter war der Wettkampf mit einem Wechsel in die nächsthöhere Gewichtsklasse verbunden. Dass das nicht so einfach sein würde, musste Joren (bis 50 kg/47 Teilnehmer) erfahren. Auf dem Weg ins Viertelfinale besiegte er drei Gegner. Dann stand er seinem Dauerrivalen Philip Drexler (Niedersachsen) gegenüber, der eine Unachtsamkeit von Joren ausnutzte und mit Ippon gewann. Das Siegerpodest blieb dem Wulkower diesmal verwehrt, da in der Hoffnungsrunde gegen Luca Doganay (Hessen) die Kraft fehlte, um zu gewinnen.

Nick Köhler wollte nach der verpassten Medaille bei der Deutschen Meisterschaft beweisen, dass mit ihm in der neuen Gewichtsklasse bis 60 kg (48 Teilnehmer) zu rechnen ist. Das gelang dem Lebuser mit Bravour. Nach einem Freilos und drei Siegen folgte nach ausgeglichenem Kampf eine knappen Niederlage im Halbfinale. Im Kleinen Finale besiegte Nick den letztjährigen Turniersieger Remi Decorte aus Belgien nach knapp einer Minute mit Ippon und freute sich über Bronze.

Zur gleichen Zeit trafen sich in der Bottroper Dieter-Renz-Halle zum 16. Mal die Kämpferinnen der weiblichen U 16 zum internationalen Turnier. Hier waren ebenfalls Judoka aus Slowenien, Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland am Start. Unter den 220 Sportlerinnen waren auch die PSV-Frankfurterinnen Leni-Eileen Suter (36 kg/zehn Teilnehmer) und Sophia Voroshilovskaja (63/29).

Nach einem Freilos bestritt Leni ihren Auftaktkampf gegen Marissa Bucher (Baden-Württemberg). Nach hartem ausgeglichenem Kampf gewann die Gauß-Gymnasiastin die Auseinandersetzung am Ende mit zwei Waza-ari und stand durch Losglück im Kampf um den Einzug in das Finale. Dort erwartete sie keine Geringere als die Nordostdeutsche Meisterin Karthrin Krause (PSV Olympia Berlin). Leider verlor Leni diesen Kampf gegen die spätere Siegerin durch eine Festhalte, aus der es kein Entrinnen gab.

Im Kampf um Platz drei überzeugte Leni mit voller Konzentration und ein bisschen Wut im Bauch. Sie bezwang Merle Bergins (Nordrhein-Westfalen) im Kleinen Finale klar mit Wurfpunkt und hatte Bronze sicher. Die zweite PSV-Athletin, Sofia Voroshilovskaja, gewann ihre erste Begegnung sehr knapp, die zweite sehr klar. In der dritten Auseinandersetzung gegen Mathilda Niemeyer (Nordrhein-Westfalen) war Sophia chancenlos und verlor gegen die spätere Siegerin auf Wurfpunkt. Der anschließende Kampf gegen die spätere Drittplatzierte Emelie Friedrici vom PSV Olympia Berlin wurde im Golden Score gegen Sophia entschieden, die somit Neunte wurde.

Erfreulich war, dass in der Landeswertung das Team Brandenburg Platz 2 belegte und Leni-Eileen Suter neben fünf Mädchen vom UJKC Potsdam ebenfalls auf das Podest gerufen wurde.(luba/mak)