Ermordet, zerteilt und eingefroren

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Zehn Jahre lang lag ein Rentner zerstückelt in der Tiefkühltruhe seiner Wohnung in Prenzlauer Berg. Sein Mörder wurde am Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt. Von seiner ehemaligen Nachbarin, deren Rente der 56-jährige Trödelhändler ebenfalls kassierte, fehlt seit 17 Jahren jede Spur.

Es ist der Geruch, über den Dirk B. immer und immer wieder klagt. Ein übler Gestank, der seiner Meinung schon vor Jahren durch die Ritzen der Holztür in das Treppenhaus drang. Seinen Nachbarn hat er da schon lange nicht mehr gesehen. Dirk B. ist der einzige, der den 80-jährigen Heinz N. vermisst. „Ich hatte so ein Bauchgefühl. Da war kein Leben in der Wohnung“, erzählt der 55-Jährige auf dem Gerichtsflur. „Polizei, Wohnungsgenossenschaft, Rotes Rathaus, überall habe ich angerufen, niemand hat sich zuständig gefühlt.“

Dirk B. hat den richtigen Riecher, obwohl er eigentlich nichts riechen konnte. Denn weder der Hausverwalter, noch Feuerwehrleute oder Polizisten haben in der Hosemannstraße während ihres grausigen Fundes in der Tiefkühltruhe Verwesungsgeruch wahrgenommen. Stattdessen hätte die Wohnung klinisch rein gewirkt, berichtet ein Beamter im Zeugenstuhl.

Die Diskussion um den Geruch ist nur ein Kuriosum in dem spektakulären Fall, der an diesem Mittwoch nach sechsmonatiger Verhandlung vor dem Berliner Landgericht zu Ende geht. Josef S. wird zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seinen Nachbarn ermordet, zersägt und eingefroren hat. Danach hat der bullige Mann mit dem leicht angegrauten Bart die Rente seines Opfers kassiert. Zehn Jahre lang, jeden Monat 1662 Euro. Das Geld verzockte der Trödelhändler, der nicht vorbestraft war, unter anderem an Automaten. „Joschi“ haben sie Josef S. im Kiez genannt. In dem Stadtteil, der schon jenseits der schnieken Gründerzeithäuser des Prenzlauer Bergs liegt. Dort, wo noch ein paar ältere Leute leben, die froh sind, wenn einer wie „Joschi“ in seinem Blaumann kostenlos kleine Reparaturen übernimmt. „Er war nett und hilfsbereit und hat sich manchmal wie ein Kasper benommen“, berichtet ein älteres Pärchen, in dessen Kiosk der Rentner-Mörder regelmäßig belegte Brötchen frühstückte. Bis heute können sie die Tat nicht fassen.

Josef S. selbst bricht sein Schweigen erst am 19. Verhandlungstag. Über seinen Anwalt lässt er verlesen, wie er Heinz N. und seine Frau Liesel 2005 kennenlernte, weil seine Lebensgefährtin gegenüber wohnte. Wie seine Freundin dem Rentner-Ehepaar ein Wochenendgrundstück in Melchow (Barnim) zu einem Freundschaftspreis abkaufte. Wie er selbst zur engsten Bezugsperson des Rentners wurde, nachdem seine Frau im Sommer 2006 an Krebs gestorben war, und sich in seiner Abwesenheit auch öfter um die Wohnung gekümmert hätte.

Der Angeklagte behauptete, den Rentner Ende 2006 tot mit einem Kopfschuss im Sessel gefunden zu haben. Danach will Josef S., der viel Geld an Spielautomaten verlor und dessen Trödelläden selten gut liefen, erst auf die Idee mit dem Sozialbetrug gekommen sein. Um den Tod von Heinz N. zu vertuschen, habe er in dessen Namen Steuererklärungen und Briefe an die Hausverwaltung verfasst.

„Der Angeklagte hat die Tat minutiös geplant und gewusst, dass der Witwer eine üppige Rente von 1662 Euro hatte“, meint dagegen der Staatsanwalt. In seinem Plädoyer bezieht er sich vor allem auf die Aussagen des Gerichtsmediziners. Es sei aber ungewöhnlich, dass sich jemand von vorne in den Kopf schießt, hatte dieser erklärt. Die Zerteilung der Leiche müsse dazu kurz nach dem Tod erfolgt sein. Denn hätte die Leichenstarre schon eingesetzt, hätte Josef S. die vom Sitzen angewinkelten Beine nicht mehr so einfach von vorne absägen können. Auch dass die Körperteile noch in blutdurchtränkter Kleidung steckten, zeuge dafür, dass der Angeklagte es sehr eilig mit der Zerteilung gehabt habe, so der Gutachter. Auch das Projektil steckte noch im Kopf des ehemaligen Ingenieurs der Betriebswerke Oberschöneweide. Die Pistole ist bis heute verschwunden. Bei der Durchsuchung der Wohnung von Josef S., der gleich um die Ecke wohnt, entdeckten Kripobeamte in einem Hohlraum unter einer Kellertreppe stattdessen die Kreditkarten von Heinz und Liesel N. Daneben fanden sie auch den Ausweis von Irma K. Die Seniorin, die heute 96 Jahre alt sein müsste, wird seit dem Jahr 2000 vermisst. Josef S. war einst ihr Nachbar in Weißensee. Auch die 900 Euro Rente der ehemaligen Schneiderin aus dem Friedrichstadtpalast, die keine Verwandten hat, gingen auf das Konto des Verurteilten.

Trotz dieser bedrückenden Fakten kann man ihm einen weiteren Mord bisher nicht nachweisen. „Dazu bräuchten wir die Leiche“, erklärte der Staatsanwalt am Rande. Das Ermittlungsverfahren zu Irma K. läuft noch. Für die Wahrheitsfindung um den Tod von Heinz N. hat der zweite Vermisstenfall trotzdem große Bedeutung. Josef S. wurde von der psychiatrischen Sachverständigen als voll schuldfähig eingestuft. Sie beschrieb den Mann, der die Leichenteile in der Tiefkühltruhe mit Fruchtgarten-Quarkbechern abdeckte, als „emotional ausgeglichen, kontaktfreudig und handwerklich begabt.“ Als einen Menschen, der dort, wo er auftauche, gute Stimmung verbreite.

Ein ganz anderer Typ als Dirk B. Die Art, wie der 55-Jährige noch heute von dem „muffig-moderigen Geruch“ erzählt, wirkt fast ein wenig pathologisch. Weil er sich auch regelmäßig über den Kiffer von nebenan und tobende Kinder beschwert, nimmt ihn in all den Jahren niemand ernst. Doch in der anonymen Großstadt scheint er der einzige zu sein, der bemerkt, dass Heinz N. nicht mehr wie sonst auf seinem Balkon im Hochparterre sitzt. Dafür hört Dirk B. nachts Schritte in der Wohnung unter ihm. So stopft er abends Papier in den Briefkasten seines verschwundenen Nachbarn und kontrolliert, wie dieser am nächsten Morgen wie von Geisterhand geleert wurde. Er schreibt Briefe an Heinz K. und die Hausverwaltung, in denen er sich über den Gestank beschwert. Die Antworten, die Josef S. im Namen seines toten Opfers verfasst, hat Dirk B. fein säuberlich abgeheftet. Einmal öffnet ihm der Mörder sogar die Tür. „Er war extrem nett und erklärte, dass Herr N. aus gesundheitlichen Gründen in Dresden lebe“, berichtet der Nachbar. „Wenn ich jetzt daran denkt, läuft es mir kalt den Rücken runter.“

Doch damals lässt sich Dirk B. nicht abschütteln. Ende 2016 steckt er einen Nagel in das Türschloss. Josef S., der den Mietvertrag zuvor zum Ende des Jahres gekündigt hatte – vermutlich weil Sanierungsarbeiten angekündigt wurden – kommt nun nicht mehr in die Wohnung. Im Namen seines Opfers bittet er um einen Monat Aufschub. Doch am 9. Januar 2017 macht Dirk B. solch einen Rabatz, dass zwei junge Polizeibeamte Wohnung und Tiefkühltruhe öffnen. „Wäre er nicht so hartnäckig gewesen, hätte Josef S., bei dem auch große Reisetaschen gefunden wurden, die Leichenteile wahrscheinlich noch fortschaffen können“, vermutet der Staatsanwalt. Lebensbescheinigungen würden von der Rentenversicherung erst ab dem 95. Geburtstag verlangt.