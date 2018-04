Udo Plate

Alt Mahlisch (MOZ) Am Sonnabend stehen weitere Entscheidungen in der hiesigen Billardkegelszene an. In der Spielstätte des SV Alt Mahlisch ermitteln ab 9 Uhr Lutz Müller, Dustin Siewert (beide Grün-Weiß Letschin), Toni Trampe, Jürgen Borngräber, Maik Staschke, Burkhard Fehlemelcher (alle Rot-Weiß Bralitz), die beiden Oderberger Bastian Haese und Tino Wilke sowie Ingo Böning (FSV Neuenhagen) den Kreismeister der Leistungsklasse II. Komplettiert wird das Starterfeld von den Lokalmatadoren Volker Zeume und Diethard Schulze.

Beim BC Bad Freienwalde steht zeitgleich die Leistungsklasse III an den Tischen. Neben Christian Palm, Jürgen Knoll und Maik Prenzlau von den Kurstädtern sind mit Jens Kriese, Eberhard Babke, Ingolf Krege und Gerd Kleine fünf weitere Neuenhagener an Start. Ulf Gärtner tritt für den MTV Hohenwutzen an, Klaus Gehde für Rot-Weiß Bralitz. Aus Lunow reisen Mike Fielitz und Peter Ladewig an. Neuenhagens Kathrin Piefke ist die einzige Frau am Start. (up)