Guggenberg macht alles klar

Jörg Jankowsky

Petershagen Die Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf eilen zurzeit von Sieg zu Sieg. Am 22. Spieltag gewannen sie daheim gegen Einheit Perleberg mit 3:1. Es war der fünfte volle Erfolg in Folge für den aktuellen und immer noch ungeschlagenen Tabellenführer der Staffel Nord, dessen Konto nun insgesamt 17 Siege und drei Remis zieren.

Mit den Einheit-Kickern lief jene Mannschaft auf dem Waldsportplatz in Petershagen auf, die den Blau-Weißen im Oktober die ersten Punktverluste der Saison zufügte. 0:0 hieß es im Hinspiel auf dem Mini-Kunstrasen in Perleberg. Diesmal waren die Platzverhältnisse komfortabel größer, aber schwieriger bespielbar. Ein heftiger Regenguss begleitete den Anpfiff.

Maurice Ulm und Paul Westphal hatten diese spezielle Situation zuallererst erkannt. Mit ihren Distanzschüssen nutzten sie den nassen glatten Rasen und überraschten ihre Gegenspieler frühzeitig. Ulm (6.) traf platziert und unhaltbar zum 1:0 von der Strafraumgrenze ins linke Tor-Eck. Westphal schoss nach einem Eckball zwar noch drüber, jagte dann aber einen Freistoß aus rund 35 Metern satt und scharf aufs Perleberger Gehäuse. Torwart Kevin Torster konnte den Ball nur prallen lassen, Stürmer Thomas Guggenberger (18.) staubte gedankenschnell zum 2:0 ab.

Dann erfreuten sich die Fans an einer „Silvan Küter-Show“. Erst versprang ihm der Ball, völlig frei vorm Gäste-Keeper. Wenig später tunnelte er zwei SSV-Verteidiger am und im Strafraum, konnte aber letztlich Torster zweimal aus Nahdistanz nicht überwinden. „Ich hätte wohl besser auf Gugge ablegen sollen“, so Küter später einsichtig. Trotz fehlendem Happyend applaudierten die Zuschauer begeistert nach dieser Spielszene. Schließlich rutschte Küter, nach schöner Kombination über Tim Bolte und Guggenberger, mit fehlender Schuhspitze nur äußerst knapp am 3:0 vorbei. Das erzielte dann just mit dem Pausenpfiff Guggenberger selbst, als er einen Bolte-Eckball wuchtig und zielstrebig einnickte. Demgegenüber standen drei Gäste-Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Björn Bauersfeld (16.) schoss flach daneben, Frederik Töpfer (20.) köpfte eine Ecke vorbei und William Richart (30.) scheiterte in zentraler Position an Blau-Weiß-Torhüter Florian Rudolph.

„In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und verdient, auch in dieser Höhe geführt“, urteilte Cheftrainer Roman Sedlak. „Die zweite Hälfte sah ein wenig nach Ergebnis verwalten aus. Nach der bisher überragenden Saison mache ich der Mannschaft aber deswegen keinen Vorwurf.“

Ja, es waren in der Tat zwei sehr unterschiedliche Spielabschnitte. Und das lag nicht nur an der nun kräftig strahlenden Frühlingssonne. Nachdem Maximilian Traue (49.) nochmal den Einheit-Keeper prüfte, war es vorerst mit der Herrlichkeit der Doppeldörfler vorbei. Der Gastgeber verhielt sich auffällig inaktiv und kam nun selbst oft in Bedrängnis. Perleberg inszenierte einige gefährliche Angriffe. Rudolph (61.) faustete beispielsweise einen Freistoß von Gäste-Kapitän Christian Becken stark weg. Zwei Minuten darauf musste er allerdings dann doch hinter sich greifen. Nachdem seine Vorderleute im eigenen Strafraum das Spielgerät nicht behaupten konnten, überraschte Richart den Blau-Weiß Schlussmann aus spitzem Winkel.

Mehr als diesen Perleberger Ehrentreffer ließen die Platzherren jedoch nicht zu. Vielmehr ergriffen sie umgehend die Initiative und agierten fortan offensiver. Ein Heber von Denis Rolke (74.) flog knapp übers Einheit-Tor und Torster (82.) entschärfte noch einen Distanzschuss aus seiner Gefahrenzone.

Eine Ergebnis-Verwaltung findet bei uns sicherlich nicht statt“, betonte Ralf Korthals, sportlicher Leiter der Blau-Weißen. „Schließlich könnte ja zum Meisterschafts-Ende auch noch das Torverhältnis entscheiden.“