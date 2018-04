Observation hat Erfolg

Mandy Oys

(MOZ) Oranienburg. Ein Jahr Jugendstrafe war einem 23-Jährigen auferlegt worden – unter anderem wegen Raubes. 55 Tage dieser Gefängnisstrafe hatte er noch abzusitzen, als er verschwand. Er kehrte nach einem Hafturlaub anscheinend nicht zurück ins Gefängnis. Jetzt hat die Polizei den Mann nach langer Suche festnehmen können, sagt Polizeisprecher Toralf Reinhardt. Eine Wohnung an der Erich-Mühsam-Straße sei observiert worden. Am Mittwochvormittag tauchte der Gesuchte schließlich dort auf. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Wulkow gebracht.