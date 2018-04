Zwei Siege in Folge

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Durch einen knappen 2:1-Erfolg gegen den FC Strausberg und zuvor einen 12:0-Kantersieg im Nachholderby gegen den Angermünder FC haben die D1-Junioren des FC Schwedt Platz 2 in der Fußball-Landesliga gefestigt.

Bei angenehmem Frühlingswetter bestimmten die Oderstädter gegen den AFC von Anfang an das Spiel und erarbeiteten sich mit viel Übersicht erste gute Chancen heraus. Nachdem Gordon Schönwetter einen Eckball in den Torraum servierte, köpfte Max Steffini zum 1:0 ein (6.). Nur eine Minute später schlug der gut mitspielende FCS-Torwart Emil Skara eine präzise Flanke hoch in den gegnerischen Strafraum. Ramon Rybin schaltete am schnellsten und traf per Kopf zum 2:0. Ein weiteres Kopfballtor wie aus dem Lehrbuch gegen die Laufrichtung des Keepers markierte Schönwetter nach schöner Hereingabe von Steffini (15.). Vier Minuten später war es der gleiche Spieler, der mit einem satten 15-Meter-Schuss das 4:0 erzielte. In dieser Phase kamen die Angermünder kaum aus ihrer Hälfte.

Nach einem schönen Steffini-Solo und einem mit viel Übersicht gespielten Pass hatte Rybin keine Mühe, den Ball im Gehäuse unterzubringen (5:0/27.). Danach erhöhte Tjorven Rußbült mit platziertem Schuss auf 6:0, ehe Schönwetter fast mit dem Pausenpfiff zum 7:0 traf, als er nach einem AFC-Abspielfehler den Ball ins leere Tor einschob (30.).

In der zweiten Halbzeit kam bei den Angermündern etwas mehr Leben ins Spiel. Erste Angriffsbemühungen wurden gestartet, die aber sofort von Maurice Mengewein, Luca Flemmig, Mick Protschko und Jason Würfel unterbunden wurden. Nach einigen vergebenen Chancen fasste sich nun Karol Wachala ein Herz und netzte aus Nahdistanz zum 8:0 ein (45.). Nur eine Minute später schloss erneut Wachala ein Solo toll zum 9:0 ab. Max Steffini krönte seine sehr gute Leistung dank perfekter Schusstechnik per Außenrist mit dem 10:0 (49.).

Schließlich konnte sich Wachala noch über seinen dritten Tagestreffer freuen. Mengewein stellte in der Schlussminute mit einem platzierten Schuss ins Eck den 12:0-Endstand her.