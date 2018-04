Zepernicker Minis holen den Pott

Julian Stegemann

Zum 40 Für über 1000 Nachwuchsfußballer ging um den traditionellen Werbellinsee-Cup. Zum 40. Mal luden die Europäischen Jugend- und Begegnungsstätte Werbellinsee und der Kreissportbund Barnim zu einem erlebnisreichen Sportwochenende ein. Für die F-Junioren von Einheit Zepernick als Turniersieger und Lok Eberswalde bei den E-Junioren war es auch ein erfolgreiches.

Die insgesamt 57 Mannschaften teilten sich dabei in drei Altersklassen auf. Mit dabei waren auch die Barnimer Klubs von der SG Einheit Zepernick, FSV Lok Eberswalde, SG Union Klosterfelde, FSV Bernau und Rot-Weiß Schönow. Das Großfeld wurde auf drei Kleinfelder geteilt, sodass immer sechs Mannschaften gleichzeitig auf dem Platz gegeneinander antreten konnten.

Zum Unterhaltungsangebot neben dem Platz zählten unter anderem ein Höhenfeuerwerk am Samstagabend, ein Spielmobil, ein Bungee-Jumper und eine Lasershow.

Nach der Anreise am Freitag beendeten Freizeitangebote und eine Kinovorführung den Tag für die Kinder. Am Sonnabend startete das Turnier mit den Spielen der E-Junioren.

Die SG Union Klosterfelde gewann zwar keines ihrer Spiele, Trainer Holger Aberger war darüber aber weniger enttäuscht. „Für uns ist das eine Art Trainingslager. Das Abschneiden ist dabei Nebensache“. Im Vordergrund stehe lediglich der Spaß und das Dazulernen. Ein kleines Highlight für die jungen Klosterfelder war es, ihre Freunde von Urania Hamburg wiederzusehen. Beide Teams mögen sich und reisen mittlerweile oft zu den selben Turnieren, um sich zu sehen. „Mal reisen wir nach Hamburg, mal reisen sie zu uns. Wir freuen uns immer, euch zu sehen“, scherzte Aberger mit Urania-Trainer Renee Michael Ritter. Union belegte am Ende des Turniers den 20. Platz. Besser lief es dagegen beim FSV Bernau und Rot-Weiß Schönow. Während der FSV am Ende des Turniers auf dem 14. Platz stand, schafften es die Rot-Weißen in die Top 10. Ein ansehnlicher achter Platz sprang am Ende für das Trainerteam um Andreas Haselow und Alexander Morzinek und ihrem Team heraus. Besonders erfreut blickten die beiden Coaches auf das Turnier zurück. „Wir sind zum ersten Mal hier mit dabei und sind positiv überrascht. Vor allem die Organisation und das Miteinander der Mannschaften ist wirklich top. Keiner lässt hier den Kopf hängen. Wir unterstützen uns alle gegenseitig.“ Im Mittelpunkt stehe dabei, sich weiterzuentwickeln. „Wir wollen vor allem lernen und uns unsere Defizite aufzeigen lassen“, analysierten die beiden Schönower.

Noch besser als die Schönower waren nur die Kicker von Lok Eberswalde. Ein sehr guter dritter Rang wurde es für die Kreisstädter. Zweiter wurde der Weißenseer FC, hinter Turniersieger Kinderfußball Oppach-Neusalz.

Auf die E-Junioren folgten am Sonntag die Turniere der F-Junioren. Auch hier war Lok Eberswalde vertreten. Trainer Theodor Stephan sprach schon im Vorfeld davon, dass das Endergebnis nicht relevant sei. „Auch wir sehen es eher als Trainingseinheit. Wir sind zum ersten Mal dabei und wollen mit Spaß ins Turnier gehen.“ Elfter wurde sein Team am Ende der Turniertage. Ein Lob sprachen die Eberswalde ebenfalls den Veranstaltern aus. „Sie haben das wirklich ordentlich gemacht.“

Die große Überraschung bei den F-Junioren war der Turniersieg der SG Einheit Zepernick. „Unser primäres Ziel ist, im Mittelfeld zu landen. Die Jungs sind ehrgeizig und wollen spielen“, sagte Coach Dennis Zollmann am Vortag. Dass es am Ende der erste Platz für sein Team wurde, hatte er wohl nicht auf der Rechnung. Allgemein gefiel ihm das Turnier „unheimlich gut“, weil es ein sehr breites Feld an Teilnehmern und einen geregelten Ablauf gebe. Zudem sei die Unterkunft, die sich nicht weit weg vom Sportplatz befindet, sehr gut. „Einzig der Rasen hätte ein wenig besser sein können“; erklärte Zollmann schmunzelnd. Im nächsten Jahr wäre man gern wieder dabei. Das Treppchen komplettierten die Teams vom Lichtenrader BC und SV Sparta Lichtenberg.

Als letzte Altersklasse waren die D-Junioren dran. Unter den 21 Teilnehmern waren auch die Junioren von Rot-Weiß Schönow, die am Ende nach einem guten Turnier Sechster wurden und somit nur einen Rang hinter dem BFC Dynamo Berlin landeten. Dritter hier wurden die Jungs von den Potsdamer Kickers, hinter der SG Schulzendorf. Sieger des E-Junioren Turniers wurde der 1. FC Lübars.

Neben den bekannten Preisen, wie dem für den besten Spieler oder den besten Torwart, gab es auch Preise für die fairste Mannschaft und für den außergewöhnlichsten Jubel des Turniers.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde der Termin für den 41. Werbellinsee-Cup bereits bekanntgegeben. Vom 21. bis 23. September geht es für die Nachwuchskicker in die nächste Runde.