Training mit Blick aufs Meer

Carmen Kluge-Postier

Karlshagen Trainieren mit Sand unter den Füßen und einem Blick auf das Meer – das konnten Sportler aus dem Barnim kürzlich erleben. In Bernau, Eberswalde, Templin und Basdorf stiegen junge Leichtathleten des Landesleistungsstützpunktes Eberswalde gemeinsam mit ihren Eltern und Trainern in die Autos, um kurze Zeit später in Karlshagen in Tage voller Sport und gemeinsam verbrachter Zeit abzutauchen. Gleich nach der Ankunft im „Haus am Meer“ bezogen die jungen Sportler der LG Uckermark-Barnim ihre Zimmer, um anschließend sofort die ersten Runden am Strand zu drehen.

In Karlshagen treffen sich Sportler aus fast allen Vereinen der neuen LG Uckermark-Barnim, dazu gehören SV Motor Eberswalde, Bernauer Lauffreunde, PSV Basdorf, TSV Blau-Weiß 65 Schwedt und dem SV Alemania Templin. Lediglich aus dem Eberswalder SC nahm kein Sportler teil. Aus vier Vereinen reisen Trainerinnen und Trainern an, um die Nachwuchssportler für die kommende Saison fit zu machen. So standen täglich drei abwechslungsreiche Trainingseinheiten auf dem Plan, die aus Sprints, Würfen, Koordinations- und Kräftigungsübungen bestehen, ganz nebenbei verbessern die Sportler hier ihre Kondition maßgeblich. Traditionell steht donnerstags ein längerer Lauf auf dem Plan, in diesem Jahr tauchten einige mutige in der ein Grad kalten Ostsee ab.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war die Verteilung der neuen sonnengelben Sweatshirts eines Sponsors. Von nun an sah man viele gelbe Punkte am Karlshagener Strand und erkannte so sicher die einzelnen Sportgruppen, die aus dem Barnim angereist waren.