Lok-Oldies bleiben ungeschlagen

Uwe Lehmann

Bernau Die Ü-35-Basketballer von Lok Bernau bleiben auch am letzten Spieltag ungeschlagen. Der vierte Titel in Folge, die vierte Saison ohne Niederlage – die Bernauer sind im Land eine Klasse für sich.

Auch am Wochenende setzte sich die beeindruckende Serie der LOK- Senioren II in der brandenburgischen Basketballliga fort. Die Gäste aus Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde mussten auch an diesem Tage schnell erfahren, dass in der Hussitenstadt nichts zu holen ist für die Gegner des SSV Lok Bernau.

In beiden Partien ließen es die Gastgeber sehr gemächlich angehen, kontrollierten jedoch von Beginn die Spiele und setzten sich schnell ab. Gegen Eisenhüttenstadt hieß es zur Halbzeit schon 45:16 und gegen den Vizemeister aus Fürstenwalde lag Lok mit 49:35 in Front.

Mit zwölf Spielern auf dem Bogen konnte Trainer Peter Schmidt aus dem Vollen schöpfen und auch den Spielern Einsatzzeit geben, die im Laufe der Saison eher weniger auf dem Platz standen.

Gegen die Stahlstädter konnte Lok vor allem durch schnelle Angriffe und einfache Korbleger punkten, im Duell mit den Freunden von der Spree waren es überwiegend Würfe aus der Mitteldistanz. Gegen Eisenhüttenstadt siegte Lok am Ende mit 84:38, und bei Fürstenwalde stand ein 88:54 auf der Anzeigentafel.

Damit geht diese Spielzeit zu Ende und die Bernauer Lok-Oldies verabschieden mit zwölf Siegen in die wohlverdiente Pause, um auch die ein oder andere Verletzung auskurieren zu können.

Die Hoffnung, dass sich auch einige neue Ü-35-Teams für die Saison 2018/2019 anmelden und die alteingesessenen Mannschaften Verstärkung in die teilweise doch sehr ausgedünnten Reihen bekommen, wird die Saisonvorbereitung sicher beflügeln, wenn es dann ab Herbst wieder darum geht, auf Korbjagd zu gehen.(ule)

Bernau: Michael Rothkegel (26 Punkte), Frank Eppert (22), Uwe Lehmann (18), Thomas Bath, Tobias Schade und Robert Sprajcar (je 16), Matthias Peter und Thomas Werner (je 14), Matthias Stoefer (10), Andre Jäger und Rene Gehrke (je 8), Matthias Barke (4)