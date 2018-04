Serbe war illegal im Land

Mandy Oys

Wusterhausen (MOZ) Wusterhausen. Er geriet in eine Verkehrskontrolle und wurde festgenommen. Ein Serbe, der sich seit Jahren illegal in Deutschland aufhält, ging der Polizei am Mittwoch im Wusterhausener Ortsteil Dessow ins Netz, berichtet Toralf Reinhardt von der Polizeidirektion Nord. Er war in einem Peugeot unterwegs. Während der Halterabfrage kam die Meldung, dass der 38-Jährige gesucht wird. Sein Asylantrag war abgelehnt worden, so Reinhardt. Seit dem 1. Juni 2016 sei eine Fahndung zwecks Abschiebung gelaufen. Der Mann habe keinen Wohnsitz und sei offensichtlich durchs Land gereist. Heute wird der 38-Jährige einem Haftrichter vorgeführt.