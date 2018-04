Schicksalsschlag für NBA-Startrainer Popovich

dpa-infocom

(dpa) San Antonio (dpa) - Startrainer Gregg Popovich vom Basketball-Club San Antonio Spurs trauert mitten in den Playoffs um seine Ehefrau Erin.

«Sie war eine starke, wunderbare, freundliche und intelligente Frau, die den Menschen Liebe, Unterstützung und viel Freude gegeben hat», sagte Spurs-General-Manager Robert Canterbury Buford in einer Mitteilung des NBA-Clubs und machte den Trauerfall öffentlich.

Der 69 Jahre alte Popovich war seit über 40 Jahren mit Erin verheiratet, das Ehepaar hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Seine Frau starb nach langer Krankheit am Mittwoch (Ortszeit) im Alter von 67 Jahren.

Ob Popovich seine Mannschaft in der dritten Playoff-Begegnung in der Nacht zum Freitag gegen Meister Golden State Warriors betreuen wird, war Stunden vor der Begegnung noch offen. Die Warriors führen in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0. Popovich trainiert San Antonio seit 22 Jahren, gewann mit den Texanern fünf Titel.