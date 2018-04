Schmierereien führen zu Drogen

Mandy Oys

Leegebruch (MOZ) Bunte Schmierereien an der Bushaltestelle, an einem Pavillon und der Tischtennisplatte an der Birkenallee fand die Polizei gegen Mitternacht vor. Ein Zeuge hatte die Beamten gerufen, weil er mindestens zwei Sprayer beobachtet hatte.

Einen der Schmierfinken konnte die Polizei fassen. Es handelt sich um einen 21-jährigen Berliner, berichtet Toralf Reinhardt von der PD Nord. Bei der nächtlichen Suchestießen die Beamten auch auf eine 29-jährige Frau, die gerade Cannabis konsumierte. Sie führte sie schließlich in eine Wohnung, in der die Polizei einen Mann antraf und diverse Drogenutensilien samt kleine Mengen Rauschgift vorfand. Den 31-Jährigen erwarten neben der Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auch Anzeigen wegen Beleidigung und Nötigung. Er hatte einem Polizisten unter anderem angedroht, ihn die Treppe hinunter zu stoßen, berichtet Toralf Reinhardt.