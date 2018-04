Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Große Chancen werden Simone Lange eigentlich nicht eingeräumt. Trotzdem hat die Kandidatin um den SPD-Vorsitz ihre Parteiführung in Unruhe versetzt. Im Gespräch mit Mathias Puddig spricht die Flensburger Oberbürgermeisterin über ihr Verhältnis zu Andrea Nahles und ihre Ziele für die SPD.

Frau Lange, mit Ihrer Kandidatur um den Parteivorsitz haben Sie die SPD aufgemischt. Was können Sie besser als Andrea Nahles?

Der SPD Glaubwürdigkeit zurückgeben und mit meiner Erfahrung als Polizeibeamtin und als Oberbürgermeisterin von Flensburg der Partei frischen Wind verleihen.

Ich führe eine Verwaltung mit 600 Mitarbeitern. Das ist deutlich größer als das Willy-Brandt-Haus. Ich kann sehr gut organisieren. Diese Erfahrung kann der Partei helfen. Mit Andrea Nahles haben wir eine starke Frau an der Spitze der Fraktion, die natürlich Regierungsarbeit leisten soll - und auch kann. Aber was ich mitbringe, ist eine besondere Chance. Die SPD sollte die Chance einer Doppelspitze nutzen. Und noch hat mir keiner gesagt: „Frau Lange, lassen Sie das mal lieber.“ Das motiviert mich.

Ist Ihnen das nicht einmal aus der Parteiführung gesagt worden?

Nein.

Wie ist Ihr Verhältnis zur Parteispitze?

Olaf Scholz hat sich noch nicht bei mir gemeldet und zu Andrea Nahles hatte ich kurz Kontakt. Die ersten Tage meiner Kandidatur waren davon geprägt, dass das eine völlig neue Situation für die Partei war. Ich habe eine gewisse Sprachlosigkeit wahrgenommen, ohne sie zu bewerten. Ich freue mich, dass die jetzt aufgehört hat. Letztlich muss ich aber nicht die Parteiführung, sondern die Delegierten überzeugen. Und das werde ich mit meiner Rede am Sonntag.

Wie genau wollen Sie das machen?

Ich werde die Chance auf dem Parteitag nutzen und habe mir vorgenommen, die Delegierten zu überzeugen.

Es heißt, Sie hätten Andrea Nahles’ Handynummer und wollten sich auf einen Kaffee verabreden. Stimmt das?

Ja, wir haben schon im März versucht, einen Termin zu finden. Aber wir waren da ein bisschen wie die zwei Königskinder, die einfach nicht zusammenkamen. Andrea Nahles hatte erst angefragt und dann doch keine Zeit. Meine Einladung zu einem öffentlichen Gespräch hat sie leider nicht angenommen. Wie dem auch sei: Ich glaube, an mir liegt es nicht.

Sie gelten als Kandidatin für die unzufriedene Basis - wie gespalten erleben Sie die SPD derzeit?

Das war ja einer der Beweggründe, die mich zur Kandidatur bewogen haben. Die SPD ist heute anders gespalten als früher. Früher haben wir Flügelkämpfe geführt, links gegen rechts. Heute kämpft der Kopf gegen den Körper. Das sind ganz andere Auseinandersetzungen, und das sollte uns zu denken geben. Als Bundesvorsitzende wird mein Ansatz deshalb sein, integrativ zu wirken und den Streit wieder so zu führen, wie er sich gehört: als inhaltliche Auseinandersetzung.

Auch Lars Klingbeil und die Parteiführung wollen eine programmatische Auseinandersetzung. Was halten Sie von seinem Erneuerungspapier?

Es ist wichtig, dass sich die SPD in die Richtung bewegt, die Klingbeil vorschwebt. Aber die Partei darf nicht vergessen, wo sie herkommt. Natürlich müssen wir neue Formen wagen, auch digitale Wege ausprobieren. Aber im Mittelpunkt unserer Politik steht immer noch der Mensch. Wir müssen die Partei abholen, wo sie steht und mit einer neuen Programmatik überzeugen.

Sie betonen immer wieder, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen. Wie zeigt sich das in praktischer Politik?

Das hat mit dem Weg zu tun, den wir vor 15 Jahren eingeschlagen haben. Wir sind falsch abgebogen. Wir sollten uns mit Schröder versöhnen, aber wir müssen auch feststellen: Die Agenda-Politik hat nicht erreicht, was wir erreichen wollten. Armut ist das Thema geblieben. Wir haben auf dem Rücken vieler Menschen die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands gebaut. Ich habe als Polizeibeamtin 14 Jahre lang auf den Schattenseiten der Gesellschaft gearbeitet. Und ich weiß: Sie sind das Ergebnis politischer Rahmensetzungen.

Für Korrekturen, bräuchten Sie aber Mehrheiten. Würden Sie auf Bundesebene mit der Linkspartei zusammengehen wollen?

Wir können nicht so tun, als dürften wir nie wieder mit der Linkspartei reden. Wir müssen den Menschen zeigen, wie wir unsere Ziele durchsetzen wollen. Natürlich weiß ich nicht, ob ich mit jedem in der Linkspartei reden will. Aber wir müssen unser Verhältnis klären, ebenso wie das zu den Grünen.

Nochmal zur Parteierneuerung: Welche Ziele müssen ganz vorn stehen?

Wir müssen in zweieinhalb Jahren unser Profil geschärft und unser Programm aufgestellt haben, damit wir einen Wahlkampf gewinnen können.

Geht das in der Großen Koalition?

Ich habe gegen die Groko gestimmt, aber ich bin Demokratin genug, das Ergebnis anzuerkennen und die Koalition nicht zu torpedieren. Wenn ich Mitgliederbefragungen mache, muss ich das Ergebnis verbindlich anerkennen, auch wenn es mir nicht passt. Wenn ich aber die Mitglieder über eine Große Koalition abstimmen lasse, dann müssen sie auch in der Lage sein, über das Personal zu bestimmen. Es kann nicht sein, dass die Raiffeisen-Bank demokratischer ist als die SPD. Und wenn wir uns in der GroKo erneuern wollen, geht das nur, indem die Partei eine eigene, neue Führungsspitze erhält.