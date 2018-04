Knapp 7000 Temposünder geschnappt

dpa

Potsdam (dpa) Beim so genannten Blitzmarathon hat die Brandenburger Polizei 6991 Temposünder geschnappt. Dies seien etwa so viele wie im Vorjahr (7015), teilte das Polizeipräsidium am Donnerstag zu der Raser-Kontrolle am Mittwoch mit. Landesweit hatte die Polizei an mehr als 130 Kontrollstellen die Geschwindigkeit der Autofahrer überwacht. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatte die Polizei die Standorte der Blitzer nicht vorab bekannt gegeben.

Ein trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der in der Dauerbaustelle der Autobahn A10 am Autobahndreieck Nuthetal mit 157 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer geblitzt wurde. In Lenzen (Prignitz) wurde ein Raser in der Nähe einer Schule und einer Kita mit 61 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer erwischt. Durch Hoppegarten (Märkisch Oderland) raste ein 36-Jähriger mit 109 Stundenkilometern, obwohl nur Tempo 50 erlaubt war. Der Fahrer gab bei den Polizisten an, dass er von dem „Blitzmarathon“ gewusst habe.

Überhöhte Geschwindigkeit sei weiter die Unfallursache Nummer 1, mahnte Vize-Polizeipräsident Roger Höppner am Donnerstag. Laut Polizei starben in Brandenburg vergangenes Jahr 148 Menschen im Straßenverkehr - davon 42 bei Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Die Brandenburger Polizei war mit gut 320 Beamten im Einsatz und kontrollierte mehr als 185 000 Autofahrer. Am Mittwochvormittag waren bis 12 Uhr mit 1705 Fällen doppelt so viele Fahrer geblitzt worden, wie im gleichen Zeitraum im Vorjahr. „Möglicherweise führte die intensive mediale Berichterstattung im Tagesverlauf dazu, dass die Verkehrsteilnehmer von der Aktion hörten und zumindest auf dem Heimweg das Bewusstsein für Verkehrsregeln gestärkt wurde“, meinte Höppner.