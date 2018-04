Landkreis sucht Jugendschöffen

Michael Dietrich

Prenzlau (MOZ) Der Landkreis Uckermark sucht noch dringend Bewerber für die Wahl der Jugendschöffen für die Amtsperiode 2019 - 2023. Die Wahlperiode der Amtsgerichte Prenzlau und Schwedt sowie des Landgerichts Neuruppin endet im Dezember. Der Landkreis ist für die Aufstellung einer Bewerberliste zuständig. Bisher haben sich 50 Bewerber gemeldet, es werden mindestens 60 benötigt.

Jugendschöffen üben ihr Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie Berufsrichter aus. Bewerber für das Amt des Jugendschöffen müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 25 bis 69 Jahre alt sein, im Landkreis Uckermark wohnen und erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein. Das Amt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und gesundheitliche Eignung, um dem Sitzungsdienst gewachsen zu sein. Juristische Kenntnisse sind für das Amt nicht erforderlich.

Interessierte können sich bis zum 25. April im Büro des Kreistages, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau oder per E-Mail unter landkreis@uckermark.de bewerben. Ein Formular findet man auf der Internetseite des Kreises.