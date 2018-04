Stöger zur Champions League: «Können es schaffen»

dpa-infocom

Dortmund (dpa) Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) aller Voraussicht nach auf Fußball-Weltmeister André Schürrle verzichten.

«Er hat bisher nicht mit der Mannschaft trainiert, ein Einsatz am Samstag ist eher unwahrscheinlich», sagte BVB-Trainer Peter Stöger über Schürrle, der an einer Prellung laboriert. Innenverteidiger Sokratis habe auch einen Tag pausiert. «Bei ihm dürfte es aber reichen», ergänzte Stöger.

Wie für Torjäger Michy Batshuayi spielt, der wegen einer beim 0:2 im Derby auf Schalke erlittenen Sprunggelenkverletzung für den Rest der Saison ausfällt, ließ Stöger offen. «Der Ausfall von Michy ist natürlich bitter. Aber wir haben ein paar Optionen, das zu kompensieren.» Man könne versuchen, Batshuayi «eins zu eins» durch Alexander Isak ersetzen. Möglich ist auch, dass einer der Mittelfeldspieler wie Marco Reus oder Maximilian Philipp ins Sturmzentrum rückt.

Dem zuletzt wenig berücksichtigten Mario Götze räumte er zumindest Startelfchancen ein. Dass Götze Spielpraxis benötigt, um sich noch für den WM-Kader zu empfehlen, spielt für Stöger eher eine untergeordnete Rolle. «Oberstes Ziel ist, mit dem Club die Champions League zu erreichen. Wenn er da ist und gute Leistungen abruft, gibt es bei der Geschichte nur Gewinner.»

Mit einem Sieg gegen den punktgleichen Tabellen-Dritten könnte der BVB wieder an Bayer vorbeiziehen und einen wichtigen Schritt Richtung Champion-League-Qualifikation machen. «Wir haben es nach wie vor selbst in der Hand. Und wir können am Samstag einen wichtigen Schritt machen. Wir können es schaffen.»

Stöger gab zu, dass die Derby-Pleite nicht so leicht aus den Köpfen zu verbannen sei. «So eine Niederlage nagt schon, da geht man nicht einfach zur Tagesordnung über. Aber die Zeit heilt alle Wunden, die Stimmung wird von Tag zu Tag besser.»