Mit Helga eine Runde weiter

Jürgen Ohlwein

Rathenow Sehr aufgeregt machte sich Entertainer und Comedian Martin Tschirnich am 6. April auf den Weg nach Berlin. Reiseziel war die Talenteschmiede des auch aus dem Fernsehen bekannten Quatsch Comedy Clubs. In diesen war er eingeladen, um seine Fähigkeiten als Entertainer und Comedian unter Beweis zu stellen. Das war wie eine Castingshow. Tschirnich war einer von zehn Teilnehmern. Nach der Show sollte das Publikum per Applaus über den Sieger des Abends und darüber entscheiden, wer es in die nächste Runde schafft. Wer aus dieser als Sieger hervor geht, darf in Thomas Herrmanns Quatsch Comedy Club auftreten. Dahin will es Tschirnich schaffen.

Doch zunächst die erste Runde. Eben am Zielort angekommen, ging es für Tschirnich sogleich zum Soundcheck. Bei diesem verkörperte Martin eine Putzfrau: „Das lief gar nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Am liebsten wäre ich wieder nach Hause gefahren.“

Doch er blieb und schlüpfte in eine andere Rolle. Das Publikum sollte Martin Tschirnich als „Süße Helga“ erleben, eine frisch verheiratete Ehefrau. Angekündigt war er sodann als „Helga aus Rathenow“. „Ich dachte mir, du musst jetzt gleich mit einem Knallerwitz anfangen“, erinnert sich der Comedian. „Schnell habe ich gemerkt: Das Publikum geht mit. Zu diesem Zeitpunkt war die Aufregung endlich weg. Ich hätte die ganze Show durchmachen können.“

Das war allerdings nicht möglich, denn jeder Teilnehmer hatte nur vier Minuten für sein Programm. Die Art und Weise, wie Tschirnich die weibliche Gestalt auf der Bühne verkörpert hat und seine Wandlungsfähigkeit brachten das Publikum offenbar auf seine Seite.

Denn es kam, wie es sich Martin Tschirnich gewünscht hatte. Das Publikum entschied, dass der bzw. die Gewinnerin des Abends „Helga aus Rathenow“ sein soll. Die erste Hürde hat der Havelländer also gemeistert. Jetzt gilt es für ihn, am 7. September nochmals zu gewinnen. Wenn er das schafft, kommt er nicht nur in den Quatsch Comedy Club, sondern dadurch auch ins Fernsehen.

Für einige Talente stellte die Show bereits ein Sprungbrett dar: Cindy aus Marzahn, Ingmar Stadelmann und Murat Topal haben in der Talenteschmiede ihre Laufbahn begonnen. Karten für die Talentschmiede am 7. September im Friedrichstadtpalast gibt es online auf der Hompage des Quatsch Comedy Clubs.