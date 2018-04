Ex-Kitaleiterin klagt gegen Entlassung

Dietmar Stehr

Flecken Zechlin (MOZ) Weil sie das Kindeswohl gefährdet haben soll, ist die Leiterin der Kita Krümelkiste in Flecken Zechlin Mitte November vorigen Jahres fristlos und zudem hilfsweise ordentlich zum Jahresende gekündigt worden. Dagegen wehrt sich Peggy J. seit Donnerstag vor dem Arbeitsgericht in Neuruppin.

Der gelernten Erzieherin, die seit 2013 in Flecken Zechlin tätig war, werden erhebliche Pflichtverletzungen vorgeworfen. So soll sie unter anderem Vorschulkinder, die den Mittagsschlaf im Snoezelraum störten, zur Strafe in den Flur verbannt haben, wo sie angeblich in Unterwäsche das Ende der Bettruhe abwarten mussten. Auch wird ihr unterstellt, Schutzbefohlenen angedroht zu haben, deren Mund mit Klebestreifen zuzukleben oder sie für geraume Zeit in einem dunklen Raum abzustellen.

Von den Anschuldigungen, die sich über Jahre ansammelten, erfuhr die Stadtverwaltung im Oktober 2017 und reagierte letztlich mit der Kündigung ohne vorherige Abmahnung. Vor Gericht bestritt die ehemalige Leiterin die Vorwürfe und lehnte eine gütliche Einigung mit der Stadt Rheinsberg als ihrem ehemaligen Arbeitgeber ab. Somit müssen nun weitere Beweise erhoben werden, um in der Sache zu entscheiden.