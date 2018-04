Hannover plant Überraschung gegen «brutal starke» Bayern

dpa-infocom

Hannover (dpa) Fußball-Bundesligist Hannover 96 will gegen den großen Favorit und Serienmeister FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr) für eine Überraschung sorgen.

Trotz der klaren Siege der Münchner zuletzt in Augsburg (4:1), gegen Mönchengladbach (5:1) und am vergangenen Dienstag im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen (6:2) sieht 96-Trainer André Breitenreiter seine Elf nicht chancenlos. «Wenn möglich, wollen wir das Spiel für uns entscheiden. Warum nicht?», fragte der Coach. «Wir haben es großen Mannschaften in dieser Saison schon sehr schwer gemacht, auch wenn Bayern derzeit brutal stark ist und immer Lösungen findet.»

Keinen Vorteil sieht Breitenreiter darin, dass die Bayern im Hinblick auf das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid am kommenden Mittwoch einige Spieler in Hannover schonen werden. «Sie werden dieses Spiel nicht abschenken. Ich bin sicher, jeder der auflaufen wird, will sich für einen Champions-League-Einsatz qualifizieren. Jeder wird brennen.»