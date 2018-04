Wettbewerbs-Jury schwärmt aus

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Der Verschönerungswettbewerb "Bad Belzig blüht auf" geht in die nächste Runde. Mit dem entsprechenden einstimmig gefassten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist zugleich der Fortbestand für zwei Jahre gesichert.

Solange soll die Jury - bestehend aus Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), Thermechef Dr. Christian Kirchner, Bauamtsleiter Christoph Grund, den Stadtverordneten Dietmar Hummel und Werner Sternberg sowie den Ortsvorstehern der jeweils im Jahr zuvor bereisten Orte - in unveränderter Form im Amt bleiben.

Nachdem im vergangenen Jahr in Werbig und Groß Briesen sowie das Areal um die Friedrich-Ludwig-Jahn Straße in Bad Belzig im Fokus der Jury stand, geht es nunmehr in die Gemeinden Lüsse und Hagelberg/Glien. In Bad Belzig will man sich zwischen Berthold-Brecht-Straße und Johannes-R-Becher-Straße umschauen. Jeweils mit dem großen Ziel: das Grundstück/Haus mit dem besten Gesamteindruck zu ermitteln.

Als Lohn winkt den Wettbewerbssiegern in bewährter Form eine Plakette mit Inschrift. Inklusive einer Urkunde und eines Gutscheins für die hiesige SteinTherme. Die schmucke Plakette wird jeweils von Kindern der Schule am Grünen Grund in Bad Belzig gestaltet. Das Auszeichnungsprozedere ist wie in den vergangenen Jahren in die Feierlichkeiten des beliebten Altstadtsommers eingetaktet.

Mit Beginn des Frühsommers werden die Juroren um den Rathauschef nunmehr ausschwärmen und zugleich die 25-jährige Tradition des Wettbewerbs fortsetzen.

Im Jahre 1993 vom damaligen Belziger Fremdenverkehrsverein aus der Taufe gehobenen, stand die Zukunft der Aktion zwischenzeitlich bereits zweimal vor dem Aus. Letztmals im vergangenen Jahr. Doch entgegen aller Erwartungen konnten sich die Stadtverordneten nicht dazu durchringen, das Ende des Verschönerungswettbewerbs bekannt zu geben und alternativ dafür ein neues Format für die Idee zu suchen.