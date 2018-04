Eine Million Gäste erwartet

Einheitsfest in Berlin

dpa

Berlin (dpa) Berlin will zum Tag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor ein langes Band mit den Namen der mehr als 11 000 deutschen Städte und Gemeinden aufspannen. Damit solle die 28 Jahre währende Einheit symbolisiert werden, wurde am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms mitgeteilt.

Unter dem Motto „Nur mit Euch“ richtet Berlin in diesem Jahr das zentrale Fest aus. Dazu werden vom 1. bis 3. Oktober rund um das Brandenburger Tor mehr als eine Million Menschen erwartet.

„Hier feiern nicht die einen für die anderen, es ist ein Tag für alle“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister und Bundesratspräsident Michael Müller (SPD).

Die Feier zum Einheitstag am 3. Oktober findet jedes Jahr in dem Land statt, das gerade den Bundesratspräsidenten stellt. Müller wird dann den Staffelstab an den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU) übergeben.

Müller sagte, die Einheit sei nicht selbstverständlich. „Sie wurde erkämpft und muss gemeinsam gelebt werden.“ Jeder einzelne sollte sich fragen, was er beitragen könne zur guten Entwicklung des Landes. Gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West seien noch nicht geschafft. Auch in Berlin gebe es noch unterschiedliche Mentalitäten durch Brüche in Ost-Biografien.

Geplant sei ein riesiger Tag der offenen Tür, sagte der Geschäftsführer der Kulturprojekte GmbH, Moritz van Dülmen. Die Bundesländer werden sich ebenso präsentieren wie Vereine. Zum Abschluss gebe es ein Konzert am Brandenburger Tor. Einzelheiten wurden noch nicht mitgeteilt.

Die Kosten wurden mit 4,5 Millionen Euro angegeben, davon soll eine Million Euro von Sponsoren kommen. Derzeit wird laut Müller in enger Abstimmung mit Polizei und Innenverwaltung am Sicherheitskonzept für das Fest gearbeitet. Auf die Frage nach Betonpollern zum Schutz vor Fahrzeugen, die in die Menge rasen könnten, sagte der Regierungschef: „Wir wollen ein offenes Fest.“ Das Brandenburger Tor soll erlebbar sein und kein abgeschotteter Raum.