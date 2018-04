Loriots Vermächtnis

Erhard Herrmann

Brandenburg (BRAWO) Immer noch zählt der Humor von Loriot mit richtigem Namen Vicco von Bülow zu dem Besten, was Deutschland je zu bieten hatte. Er wird geschätzt als feinsinniger Humorist und noch mehr als Humanist. Auch wenn die Situationen in seinen Sketchen und Geschichten noch so kompliziert waren, am Ende gehen die beteiligten Personen stets mit einer gewissen Würde vom Platz. Richtige Verlierer gab es bei ihm eigentlich nie. Dies setzte er auch ins wahre Leben um. Brandenburgs Ehrenbürger "Loriot" gründete deshalb 1993 eine Stiftung. Sie unterstützt die Jugendhilfe sowie den Erhalt von Kunst- und Kulturgütern. Bis zu seinem Tod traf er sich einmal im Jahr in Berlin mit den Mitgliedern seiner in Brandenburg gegründeten Vicco-von-Bülow-Stiftung, um über den richtigen Einsatz der Gelder zu entscheiden. "Ihm lag viel daran, dass wir uns um hilfsbedürftige Kinder kümmern. Denn, so sagte Loriot immer: "Das ist unsere Zukunft"! erinnerte sich der Geschäftsführer Fritz Mußfeld. Seit 2007 widmet sich die Stiftung einer besonderen Aufgabe: der Förderung musikalischer Kinder und Jugendlicher aus seiner Heimatstadt. Sein Vermächtnis: Dass Kinder Musik machen, darf kein Privileg für einige Wenige sein. Die Teilnahme am Musikunterricht darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Vielmehr sollen möglichst viele Kinder und Jugendlichen damit aufwachsen und ihre Freude daran finden. Dieser Maßgabe folgend hatte Fritz Mußfeld, zur Übergabe der LORIOT-Stipendien in die städtische Musikschule Vicco-von-Bülow eingeladen. "Unsere Erfahrungen zeigen, dass immer mehr Familien die finanziellen Möglichkeiten für eine musikalische Ausbildung fehlen. Arbeitslosigkeit oder geringes Einkommen sind dabei die Hauptkriterien", so Fritz Mußfeld. Hinzu kommen aktuell, die steigenden Gebühren für den Musikunterricht. Die Förderungswürdigkeit und Bedürftigkeit werden durch die Fachlehrer, Schulleiter und den Vorstand des Fördervereins besprochen. Wobei nicht nur das Talent zählt. "Auch Schüler, die einfach regelmäßig am Unterricht teilnehmen, können ein Stipendium erhalten. Man muss sich dafür aber auf jeden Fall rechtzeitig anmelden", bekräftigte der Geschäftsführer. Leider hat die freie Musikschule in diesem Jahr die Anmeldefrist verstreichen lassen. Seit bestehen der musikalischen Förderung wurden etwa 43.000 Euro verteilt. Für andere wohltätige Zwecke rund 313.000 Euro. Das Geld wird wegen der damaligen Finanzkrise und dem darauffolgenden Zinstief immer knapper, da das Grundkapital unangetastet bleibt. "Wir stehen quasi auf dem Schlauch, es kommt nicht mehr viel raus. Aber wir machen mit den Stipendien weiter. Irgendwie geht es immer weiter", zeigt sich Fritz Mußfeld optimistisch.