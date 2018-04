Das Jahr im Zeichen der Birne

Anja Linckus

(MOZ) Das diesjährige touristische Jahr steht in diesem Jahr deutschlandweit im Zeichen der Kulinarik - im Land Brandenburg ist es der Birne gewidmet. Einen ersten Eindruck, wie das Obst in den Mittelpunkt gerückt werden kann, gab es anlässlich des 17. Touristikerfrühschoppens der Stadt als Hank Teufer als Theodor Fontane das Gedicht des Herrn Ribbecks zu Ribbecks im Havelland rezitierte.

Um weiterhin erfolgreich im Sektor Tourismus, der auch in der Havelstadt in den vergangenen Jahren zu einem immer wichtigeren Faktor geworden ist, zu bleiben, braucht es vielerlei Anstrengungen seitens der Akteure weiß Thomas Deterling, Vorsitzender des Tourismusvereins Brandenburg. „Bereits in der kommenden Woche treffen wir uns zu einem Barcamp - einer Ideenwerkstatt in Sachen Stadtvermarktung. Zudem wollen wir unsere Social Media Präsenz ausbauen und die Zahl unserer Follower erhöhen. Des Weiteren stimmen wir Themen mit dem Havellland und dem Fläming ab, um uns gemeinsam weiter vermarkten zu können. Ab Mai startet eine Wasserkampagne mit Werbung in Stuttgart und Berlin. und wir arbeiten daran regionale Produkte weiter zu vermarkten“, zählte er den Anwesenden in der Johanniskirche auf. Geplant sind außerdem eine Fontanetour. Und die Stadt ist nun mit der Sankt Gotthardtkirche im Lutherpass Station der Reformation. Nicht zuletzt wird schon jetzt das Jahr 2019, das ganz im Zeichen des 200. Geburtstages von Theodor Fontane stehen wird, vorbereitet.

Oberbürgermeister Steffen Scheller bestärkte die touristisch Aktiven in ihrem Tun. Zwar werde das touristische Jahr offiziell mit dem Frühschoppen gestartet, doch eigentlich habe es schon am 1. Januar begonnen. „Viele Gäste besuchen uns und auch die Verweildauer wird länger“, lobte er. Die Stadt verstehe sich dabei nicht als eine Insel, vielmehr sei sie eingebettet in die Region, was sich auch an den gemeinsamen Angeboten für Touristen, zum Beispiel in der neuen Touristencard, ableiten lasse, so Scheller weiter. Dabei sei die Zusammenarbeit der Stadt und der Vereine eine Erfolgsgeschichte.

Traditionell wurden zum Touristikerfrühschoppen auch Preise vergeben. Als langjährige Mitglieder des Gewerbevereins wurden Kerstin Bischoff von der Nordsternreederei und Günter Weber alias Otto von Bismarck geehrt. Der Aufbruchpreis „Der richtige Weg“, gestiftet von Gunter Fritsch, Landtagspräsident a.D. wurde an „havelblau Ferienlofts“ überreicht. Der von Oberbürgermeister Steffen Scheller gestiftete Sonderpreis ging an Jens Beiler für seine Hegenbräu Brauerei und den von Dr. Dietlind Tiemann (MdB) gestiftete Sonderpreis bekam das Musikensemble „Jacaranda“ für ihr Bemühen die Stadt international bekannter zu machen. Über den diesjährigen Touristikerpreis durfte sich Stadtführerin Christine Steffen alias „Marktweib Christine“ freuen.