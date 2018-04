Eine Stadt in Bewegung

Alexandra Gebhardt

(MOZ) Strahlender Sonnenschein und 32 Grad waren es, die den Läufern bei der Premiere des AOK-Staffellaufs 2016 zu schaffen machten. Im vergangenen Jahr folgten dann nicht enden wollende Regenschauer, die viele Athleten bei der Staffelstabübergabe ins Rutschen kommen ließen. Einen Mix aus Sonne und Wolken mit Temperaturen um die zwanzig Grad wünschen sich die Organisatoren nun für die dritte Auflage des Fünf-Kilometerslaufs am 28. Juni. „Das wären optimale Bedingungen, aber letztendlich müssen wir es ja doch wieder so nehmen wie es kommt“, so Detlev Voigt, Vereinsvorsitzender des Vereins für Leichtathletik (VfL), der ambitionierte Läufer am Anfängerstadium derzeit mittwochs und sonntags für den Staffellauf trainiert. Immerhin lautet das Motto auch in diesem Jahr „5 Kilometer – das schafft jeder“ und das soll natürlich auch in diesem Jahr unter Beweis gestellt werden. Eine wesentliche Neuerung hingegen wird es bei den Startzeiten geben. So findet der bisher um 18 Uhr angesetzte Bamibinilauf für die kleinsten Läufer bereits um 16 Uhr statt, „um so Kitas die Möglichkeit zu geben, geschlossen teilzunehmen“, wie Christian Jost, SCC-Events-Geschäftsführer erklärte. Um dabei keine Lücke bis zum Teamlauf entstehen zu lassen, haben erstmals auch Schüler die Möglichkeit, als Staffel mit vier Teilnehmern ab 16. 45 Uhr auf der Fünf-Kilometer-Strecke an den Start zu gehen. „So können wir auch junge Menschen aktiv für Bewegung begeistern und gleichzeitig Nachwuchs für den Teamstaffellauf der ‚Großen’ her-anziehen“, so Jost weiter.

Über eintausend Läufer, also rund 250 Staffeln, haben sich die Partner – zu denen neben der AOK und dem VfL auch die Brandenburger Bank, Antenne Brandenburg, Erdinger Alkoholfrei und die Bäckerei Thonke zählen – dabei als Ziel für den dritten Teamlauf gesetzt. „Im letzten Jahr konnten wir 240 Staffeln vermelden. Ein Erfolg, denn 200 waren das Ziel. Das gilt es nun zu überbieten. Aber ich denke, das ist machbar“, zeigte sich Fekl zuversichtlich.

Unterstützt wird der AOK-Staffellauf 2018 dabei durch die Schirmherrschaft Steffen Schellers. Er sagte zu, die Laufenden von der Seite kräftig anzufeuern und schloss nicht aus, sich eventuell sogar selbst auf die Strecke entlang des Packhofs, der Dominsel durch die Altstadt über die Luckenberger Brücke und des Heine-Ufers zu wagen.

Anmelden können sich alle Teams ab sofort Immerhin bleiben noch knappe zehn Wochen Zeit, um sich für den Team-Lauf fit zu machen: Sommerfigur inklusive.