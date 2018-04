Ab sofort: Knöllchen für Dauerparker in der Lehnitzstraße

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Michael Bartosik ist erleichtert. Der Inhaber der Getränke-Hoffmann-Filiale an der Lehnitzstraße ist froh darüber, dass jetzt auf dem Parkplatz vor seinem Geschäft und dem benachbarten Broiler-Imbiss klare Verhältnisse herrschen. Nur mit Parkscheibe dürfen Kunden dort bis zu zwei Stunden kostenfrei ihr Auto abstellen. Schilder an den Einfahrten auf das Gelände weisen auf die Parkscheibenpflicht hin.

Dauerparker, die die Kundenparkplätze in den Vorjahren häufig vollständig blockiert hatten, müssen dort seit Anfang des Monats mit dem Oranienburger Ordnungsamt rechnen, das seit dieser Woche „scharf“ kontrolliert. In den ersten zwei Wochen seien Parksünder nur auf ihr Vergehen hingewiesen worden, so Bartosik. Jetzt müssten sie ohne Parkscheibe mit einem Verwarngeld rechnen. Nicht alle Kunden hätten das sofort verstanden. „Wenn wir sie aber darüber aufgeklärt haben, wie chaotisch die Lage auf dem Parkplatz in der Vergangenheit oft war, dann haben sie für diese Regelung durchaus Verständnis gezeigt“, sagt Michael Bartosik.

Schon länger gilt die Parkscheibenregelung auf den benachbarten Stellflächen vor dem Rewe-Markt von Andreas Lück. Jetzt trifft sie für die Gesamtfläche zu. Das Gelände hat unterdessen auch den Eigentümer gewechselt. Die Rewe-Gruppe soll die Grundstücke von den bisherigen Eignern aus dem Hessischen gekauft haben.