Unbekannter wirft Gegenstand von Autobahnbrücke

Odin Tietsche

Birkenwerder (MOZ) Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 8.20 Uhr einen Gegenstand von einer Brücke auf die A 10 geworfen und dabei einen Reisebus beschädigt.

Wie die Polizei am Donnerstag bestätigte, war der Reisebus in Richtung Hamburg unterwegs. Dabei bemerkte der 50-jährige Fahrer eine unbekannte Person auf der Autobahnbrücke zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Autobahnkreuz Oranienburg, diese warf einen Gegenstand herunter, der den Bus im vorderen Bereich des Daches traf und beschädigte. Die 44 Fahrgäste und der Fahrer blieben unverletzt, die Kripo ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.