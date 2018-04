Drei Zeugen erscheinen nicht vor Gericht

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder/Neuruppin (MOZ) Ohne Ergebnisse ist am Donnerstag der zweite Tag im Korruptions-Prozess gegen den Ex-Bürgermeister von Birkenwerder, Norbert Hagen, zu Ende gegangen.

Drei Zeugen, die das Gericht geladen hatte, sind nicht erschienen. Die Adressen waren veraltet. Auch die Vermittlung des jetzigen Bürgermeisters von Birkenwerder, Stephan Zimniok (BiF), der den Prozess verfolgt, brachte das Gericht nicht weiter. Er hatte die Zeugen angerufen und nachgefragt, ob sie den Termin vergessen hätten. Alle drei sagten ihm jedoch, sie hätten keine Ladung erhalten. Verhandelt werden sollte der Verkauf des kommunalen Grundstücks am Wensickendorfer Weg sowie eines Nachbargrundstücks, das dem Land Berlin gehörte. Laut Staatsanwaltschaft soll Hagen das Grundstücksgeschäft beeinflusst und dafür Schmiergeld bekommen haben. Er hatte bereits am ersten Verhandlungstag diesen Vorwurf zurückgewiesen. Am Donnerstag sollten die Bauherren Hans-Dieter Häuser und Burkhard Kreisel, die Interesse an den Grundstücken hatten, sowie ein Berliner Beamter, der die Immobilien der Stadt verwaltet, gehört werden. Sie werden nun erneut geladen. Der Prozess wird am 4. Mai um 9.30 Uhr fortgesetzt.