TSV nun bald Millionär

Stephan Achilles

Falkensee (MOZ) Gut sehen sie aus, die Zahlen und Fakten, die der Turn- und Sportverein Falkensee auf der Mitglieder- und Delegiertenversammlung am vergangenen Mittwoch vorstellte. Seit mehr als 20 Jahren wachsen die Mitgliederzahlen stetig. Rund 3.800 Menschen halten sich derzeit im TSV fit, trainieren und betreiben Freizeitsport. So viele Mitglieder haben nicht einmal der FC Energie Cottbus oder der TSV in Schwedt.

In den Sportfachbereichen Gymwelt mit den neuen Fun-Fit-Angeboten, der Kinderwelt mit der Kinderbewegungslandschaft, dem Tanz, dem Rollsport, der Leichtathletik, dem Ringen, dem Hockey und dem Turnfachbereich mit Akrobatik und Cheerleading finden sich Sportarten für jedermann, vom Baby bis zum Senior. Zusätzlich unterstützt der TSV Schulen und Kitas beim Sportunterricht, veranstaltet Wettkämpfe, beteiligt sich an nationalen und internationalen Sportevents und veranstaltet Trainingslager."Beim TSV läuft es, weil wir ständig neue Ideen entwickeln und diese auch umsetzen", sagt Birgit Faber vom Vereinsvorstand. Bürgermeister Heiko Müller hebt die Bereicherung des Stadtlebens, etwa bei Veranstaltungen wie dem "Falkenseer Sommer", dem "Lauf der Sympathie" oder dem "Falkenseer Sportlerball" hervor. Hinzuzufügen wäre da noch die außerordentlich beliebte TSV-Weihnachtsgala, die in diesem Jahr am 8. Dezember stattfinden soll.Dass beim Verein auch die Finanzen stimmen, darum kümmern sich die Geschäftsstellenleiterin Pia Zirk. 890.567 Euro hat der TSV im Jahr 2017 aus Beiträgen, Zuschüssen, Spenden, Werbung, Sponsoring und anderen Quellen eingenommen. Das sind fast 26.000 Euro mehr als ausgegeben wurden. Unter anderem wurde ein neuer VW-Bus angeschafft. Einen weiteren Kleinbus im Wert von ca. 30.000 Euro spendete die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Die Bilanzen sind öffentlich und wurden auf der Delegiertenversammlung einstimmig bestätigt. Im laufenden Jahr, dem 25. Jahr der Vereinsgeschichte, sollen Einnahmen und Ausgaben erstmalig über einer Million liegen. Die geplanten Aktivitäten im neuen Geschäftsjahr sind vielfältig wie immer: die Fahrradtour rund um Falkensee schon am nächsten Sonntag, ein internationales Hockey-Turnier, der "Lauf der Sympathie", ein TSV-Sommercamp, Veranstaltungen zur Trainingseröffnung im neuen Schuljahr, die erwähnte Weihnachtsgala und 2019 dann eine Trainer- und Assistentenweiterbildung in Neuruppin sowie die geplante Teilnahme an der Weltgymnastrada in Dornbirn.