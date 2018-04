Umgebauter Netto-Markt öffnet wieder

Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Der Countdown läuft. Am kommenden Dienstag wird die Netto-Filiale in Nassenheide nach erfolgten Umbau wiedereröffnet.

Wie immer liegt der Teufel im Detail. Vor dem Eingang steht ein Mann mit einem Werbebanner in der Hand. Auf dem wird die Wiedereröffnung der Filiale in großen Lettern angekündigt. Angebracht werden soll es über dem Eingang, damit sich die Kunden darauf einstellen können. Das Problem allerdings ist, wo die Enden des Banners befestigen? Denn einen Haken in die neu gestaltete Fassade einschlagen, die von den Maler gerade noch in den für den Markt typisch gelben und roten Farbe gestrichen wird, das geht nicht. „Aber das bekommen wir schon hin“, rollt der Kollege das Banner zusammen und dreht sich um in Richtung seines Fahrzeuges.

Insgesamt herrscht emsiges Treiben auf der Baustelle, sowohl außen als auch im Inneren des Gebäudes. An vielen Stellen hängen Kabel von der Decke, auf Leitern stehen Mitarbeiter, um Ordnung in das Leitungschaos zu bringen. Aber bis Dienstag? „Klar, das schaffen wir, das schaffen wir immer“, ist von den Männern zu hören.

Dienstag, so die Zielvorgabe des Unternehmens, werde sich der Markendiscounter an der Liebenwalder Chaussee 22 in Nassenheide in neuem Aussehen präsentieren und wiedereröffnet. Moderner, heller und übersichtlicher soll die Filiale werden, so heißt es in der Ankündigung. Neu ist, dass es neben dem Bäcker in der Vorkassenzone im Markt noch eine „Bake-Off-Station“ mit einem Sortiment an täglich frischen Brot- und Backwaren geben wird. Aus diesem können sich die Kunden den Tag über mit frischen Backwaren versorgen können.

Auf 754 Quadratmetern bietet der Discounter rund 4 000 Artikel an. Ganz oben auf dem „Einkaufszettel“ stehen dabei Lebensmittel, Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte. Dabei verweist der Discounter insbesondere auf sein Bio-Sortiment, das mehr als 280 Produkte in allen Sparten umfasst – von Obst über Gemüse, Käse, Wurst und Tiefkühlkost bis hin zu Nudeln, Reis und Tee umfasst. Bei der neuen Netto-Eigenmarke, die mit einem individuellen QR-Code versehen ist, haben Verbraucher im Obst- und Gemüsebereich die Möglichkeit, per Smartphone zurückzuverfolgen, woher die Produkte kommen.

Außerdem gibt es Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte und aktuelle Werbeangebote.

Wichtig für Dagmar Behring ist indes der Tag der Wiedereröffnung. Sie war Donnerstag mit ihrem Wagen auf den Parkplatz zum Einkaufen gefahren. „Den Umbau habe ich total vergessen“, sagt die Berlinerin, die bei Freienhagen eine Gartenparzelle hat und sich in Nassenheide immer fürs Wochenende eindeckt.