Veltener Gymnasiasten greifen nach Umwelt-Preis

Roland Becker

Velten (MOZ) Die Klasse 8b des Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums hat es in die Finalrunde „Mission Energiesparen“, ausgelobt von der Energie Mark Brandenburg (EMB), geschafft. Am kommenden Donnerstag wollen die Schüler mit ihrem Modell einer ökologisch orientierten Kita die Juroren in Potsdam überzeugen.

„Ihr habt den schönsten Raum zum Klo gemacht“, scherzt Physiklehrer Volker Henning. Es ist Donnerstagvormittag und eigentlich für die 8b Zeit für Geschichte. Doch sechs Schüler sind eifrig damit beschäftigt, ihrer Kita den letzten Schliff zu geben. Die von der EMB gestellte Auflage lautet, das Modell einer Umwelt-Kita zu bauen, die wenig Energie benötigt oder sogar solche noch produziert. Andererseits sollen den Kleinen in dem Kindergarten der Umweltschutz spielerisch nahe gelegt werden.

Wie soll dieser Kindergarten aussehen? Die gesamte Klasse hat sich darüber Gedanken gemacht. Und dann war Jasmin dran. Sie hat mit ihrem handwerklich geschickten Stiefvater erst einmal das Gebäude aus Spanplatten gezimmert. Für die Einrichtung und seine Bewohner hat jeder tief in seine alte Spielzeugkiste gegriffen. Playmobil-Figuren, Lego-Inventar und Puppenhaus-Möbel bevölkern die Räume.

Viel wichtiger aber ist es, die ökologische Seite der Kita hervorzukehren. „Wir haben für den Bau ein Holzhaus gewählt, weil dann natürliche Rohstoffe verwendet werden. Und es gibt eine Dämmung.“ Selbst die Farbwahl muss wohl überlegt sein. „Pastelltöne wirken beruhigend, Hellblau regt die Kreativität an“, ergänzt er. Für den Fußboden wurde Kork gewählt: „Das ist ein Naturmaterial, dass zudem weich ist. Fällt mal ein Kind hin, verletzt es sich nicht so schnell“, erläutert David. Überzeugen dürfte die Jury auch, dass die Veltener sich ein System ausgedacht haben, mit dem die nachts von den Windrädern produzierte Energie gespeichert werden kann.

Darüber hinaus haben die Schüler der Kita all das verpasst, was der Energiegewinnung dient. Fast wirkt es, als ob zwischen Solardach und Sonne speichernden Zellen im Garten, zwischen Windrädern und Regenwassertonne kaum Platz zum Spielen bleibt. Denn zwischen Windrad und Solaranlage müssen zur Umwelterziehung noch Tiere und Beete platziert werden. Das selbst gezogene Gemüse können die Kids in ihrer Kita-Küche verarbeiten.

Das Modell der Natur-Kita präsentiert nur einen Teil dessen, mit dem die Veltener punkten wollen. Die andere: In Potsdam müssen sie der Jury ihr Projekt auch überzeugend präsentieren. Als I-Tüpfelchen haben Emma, Magdalena und Emilie den Titelsong der Zeichentrickserie Caillou umgeschrieben und werben mit ihren Dreizeilern für ihre Fantasie-Kita namens Future.

In die Endrunde gehen die Veltener als Sechstplatzierte. Ihre Chance zu siegen, ist zwar gering. Ein Preisgeld von 500 Euro ist ihnen aber gewiss. Der Sieger erhält 1 500 Euro.