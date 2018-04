Bagger beschädigt Gasleitung – Anwohner evakuiert

Claudia Duda

Wensickendorf (MOZ) Großeinsatz der Feuerwehr in Wensickendorf. Bei Bauarbeiten ist am Donnerstagnachmittag die Gasleitung in der Zühlsdorfer Straße beschädigt worden. Ein Bagger hatte den Schaden angerichtet. Mehrere Anwohner mussten evakuiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr organisierte die Räumung des Areals, damit der Störungsdienst seine Arbeit verrichten konnte. Nach Auskunft derPolizei kam die Meldung um 16.37 Uhr. Es wird damit gerechnet, dass die Arbeit an der Leitung noch einige Zeit andauert.