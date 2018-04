Knapp 5000 Euro für eine Schmuggelfahrt

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Weil er für einen mutmaßlichen Drogenboss zehn Kilogramm Amphetamin über die polnisch-deutsche Grenze geschmuggelt haben soll, muss sich seit Donnerstag ein 34 Jahre alter Pole vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Zöllner hatten ihn im November vergangenen Jahres auf der Autobahn 12 bei einer Routinekontrolle gestoppt. Die illegale Schmuggelware fanden sie damals, verpackt in zehn Plastiktüten, im Reserverad des Autos.

Der mutmaßliche Drogenkurier, ein gelernter Elektriker aus der polnischen Hafenstadt Gdansk (Danzig), hatte gehofft, seine Geldprobleme auf einen Schlag los zu sein: Ein Bandenboss, den der Angeklagte nur als „den Kahlen“ kennen will, habe ihn in einem Nachtclub in Gdansk angesprochen. Für 20 000 Zloty, umgerechnet etwa 4 800 Euro, sollte der zweifache Vater, der zwei Monate zuvor seine Arbeit verloren hatte, etwas für „den Kahlen“ nach Deutschland bringen. Was genau, habe der Angeklagte nicht gefragt. „Aber ich dachte mir schon, dass es wohl um Rauschgift geht.“

Zum Prozessauftakt am Donnerstag legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab, nachdem ihm das Gericht in Aussicht gestellt hatte, im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als dreieinhalb Jahren zu verhängen. Der Strafrahmen für die illegale Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge liegt zwischen zwei und 15 Jahren Freiheitsstrafe.

Der Angeklagte sollte einen Mietwagen besorgen, mit dem sein Auftraggeber dann vor der Kurierfahrt zwei Stunden verschwand. Er musste sich an eine vorgegebene Fahrtroute halten und sollte das Auto bis zu einer bestimmten Tankstelle in der Nähe von München bringen. Dort wäre er bereits erwartet worden, erzählte der 34-Jährige.

Den richtigen Namen seines Auftraggebers – groß, durchtrainiert, teuer gekleidet und eben kahlköpfig – nannte der mutmaßliche Drogenkurier nicht. Wie ein Zeuge des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg vor Gericht bestätigte, haben die Ermittler diesen Hintermann bis heute nicht identifiziert.

„Es ist trotz all unserer Bemühungen keine Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden zustande gekommen“, beklagte der Zollbeamte. Aufgrund der „politischen Lage“ im Nachbarland seien die Fahnder dort deutlich weniger kooperativ als früher.

Laut den Zeugenangaben hatte das geschmuggelte Amphetamin lediglich einen Wirkstoffgehalt von vier Prozent und damit einen Verkaufswert von rund 20 000 Euro. Normal seien mindestens 15 Prozent Wirkstoffgehalt, sagte der Zollfahnder als Zeuge. „Das Zeug war dermaßen gestreckt – mehr ging eigentlich nicht“, so seine Einschätzung.

Drogenschmuggel spielt an der polnisch-deutschen Grenze kaum eine Rolle. Insgesamt nur 12,12 Kilogramm Amphetamine waren nach Angaben des Zollfahndungsamtes im gesamten Jahr 2017 dort beschlagnahmt worden. Hauptschmuggelgut bleiben unversteuerte Zigaretten. Im vergangenen Jahr beschlagnahmten Zöllner an Oder und Neiße mehr als 8,8 Millionen Glimmstängel.

Der Prozess wird am Montag fortgesetzt. Dann soll auch ein Urteil gefällt werden.