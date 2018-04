Kontroverse Diskussion mit Ministerin über Landesplanung

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Heißes Eisen Landesentwicklung – am Mittwochabend herrschte in der Alten Reederei Fürstenberg dicke Luft, als Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) den jüngsten Entwurf erläuterte. Nicht wenige Einheimische übten Kritik. Ein großer Wurf sei der Plan nicht, Fürstenberg werde abgehängt.

Fein säuberlich hatte die Ministerin die Grundzüge der Landesentwicklungsplanung (LEP) zuvor erläutert, in deren Zentrum nicht nur topographisch die Kapitale Berlin steht. Vor dem Hintergrund von wachsendem Bruttoinlandsprodukt, sinkenden Arbeitslosenzahlen und einer stabilisierten Bevölkerungsentwicklung gehe es nun darum, „den Druck aus dem Kessel zu nehmen“, kommentierte Schneider das Credo des LEP.

Berlin boomt, kommt aber mit dem Wohnungsbau absehbar nicht hinterher. 65 000 neue Quartiere müssten jährlich gebaut werden, das schaffe die Hauptstadt nicht. Ergo drängt die Bevölkerung hinaus aufs Land.

In Abstimmung mit dem Land Berlin habe man deshalb den LEP erneuert, parallel zur Mobilitätsstrategie 2030 und dem Konzept zur Stadtentwicklung samt Wohnungsbau. Wobei Entwicklung entlang der europäischen Korridore, also der übergreifenden Verbindungsachsen, bevorzugt gefördert werde, so die Ministerin. Ein Korridor erstrecke sich von Skandinavien über Rostock und Berlin bis zur Adria. Und an dieser Achse finde sich Fürstenberg an der B 96 wieder.

Wobei „Zentrale Orte als Anker der Daseinsvorsorge“ in den Vordergrund rücken. Eine wichtige Rolle spiele dabei das Mittelzentrum Gransee, Zehdenick und Fürstenberg, „eins unserer Vorzeige-Mittelzentren im Land“, lobte Schneider.

Mit Kritik an dieser Planungs-Philosophie sparten Gäste der Veranstaltung aber nicht. Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) kritisierte, dass Gewerbetreibende wie der Zootzener Tischler Helm keine Förderung erhalten, weil dies die bürokratische Auslegung, was ein Mittelzentrum ist, nicht zulasse. Unklar sei, was der LEP unter Freiräumen versteht. Philipp hatte einen Vorschlag parat: Wenn Berlin aus allen Nähten platzt und Mieten mittelfristig unbezahlbar werden, dann sollte man Behörden im Umland ansiedeln, zum Beispiel im Barockschloss Fürstenberg. Das würde die Entwicklung der Wasserstadt fördern.

CDU-Landespolitiker Henryk Wichmann kritisierte scharf, dass im LEP-Entwurf Grundzentren keine Rolle spielten. Das müsse unbedingt korrigiert werden, nur so könnten Orte in der „zweiten Reihe“ ihrer Verantwortung für die Daseinsvorsorge gerecht werden. Vollkommen unverständlich sei, so Wichmann, dass die Außenbereiche von Gemeinden nicht für die Bauleitplanung für Wohnungsbau geöffnet werden. Junge Familien könnten sich deshalb nicht ansiedeln. Lebensfremd sei die Formel, in zehn Jahren pro 1 000 Einwohner einer Gemeinde einen Hektar Bauland zuzulassen.

Schneider betonte, grundsätzlich sei man der Überzeugung, die Innenbereiche von Kommunen zu entwickeln, keine Wohngebiete auf der grünen Wiese zu fördern. Außerdem sei der LEP als unscharfer Rahmen mit Spielräumen für Projekte zu verstehen. Entschieden werde über Vorhaben auf anderen Ebenen, schaffe die regionale Planungsgemeinschaft Verbindlichkeiten.

Schneider plädierte erneut für das Plusbus-Konzept und meinte, mit der Bahn über einen IC-Halt in Fürstenberg zu verhandeln sei sehr kompliziert. Forderungen nach einem Standort für eine weiterführende Schule in Fürstenberg verwies sie an andere Ressorts und Behörden. Und Dörfer würden automatisch gefördert, wenn zentrale Orte gestärkt werden.

Teilnehmer der Veranstaltung berichteten aus ihrer Lebenswirklichkeit, die vom LEP nach ihrer Überzeugung komplett ignoriert werde. Etwa bei Investitionen im Außenbereich oder dem Schülerverkehr über Kreis- und Landesgrenze hinweg. Schneider betonte den Entwurfscharakter des LEP und verwies erneut darauf, dass konkrete Sachfragen nicht der LEP regelt. Vielmehr gebe er lediglich den Rahmen für Entscheidungen vor.