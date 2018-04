Ofenstadt bereitet Keramikfrühling vor

Roland Becker

Velten (MOZ) Wenn sich die Ofenstädter und ihre Gäste an drei Orten treffen können, dann weiß der Eingeweihte: Es ist wieder Keramikfrühling! An beiden Tagen des Wochenendes stehen von 10 bis 17 Uhr die Türen vom Gärtnerhof an der Pinnower Chaussee, vom Ofen- und Bollhagen-Museum an der Wilhelmstraße und von der Töpferei Malenz am Anger (Mittelstraße) weit offen. Wer sich den Weg zwischen den Stationen sparen möchte, kann sich einen Platz im Kremser buchen, der an beiden Tagen um 11 und 14 Uhr auf eine zweistündige Tour beginnt und unterwegs Zeit lässt, sich in den Ausstellungen umzuschauen. Tickets für fünf, Kinder zwei Euro, gibt es unter 03304 31760 im Museum.

Während in der Töpferei Manuela Malenz über die Schulter geschaut oder selbst ein Becher gestaltet werden kann, bietet das Museum jeweils um 13 und 15 Uhr Führungen an. Zwischen 14 und 17 Uhr kann in der Ton­entdeckerwerkstatt modelliert oder Keramik bemalt werden.

Zwischen der Pracht der Frühlingsblumen des Gärtnerhofs und im ehemaligen Heizhaus bieten sieben Künstler die Möglichkeit, tief in die Bandbreite keramischen Schaffens blicken zu können. Die Aussteller stehen für Fachgespräche und zum Plaudern bereit. Gekauft werden darf natürlich auch. Außerdem gibt es stündlich Führungen.

Viele Blicke dürften die hauchdünn gestalteten Keramiken von Tatjana Kießig auf sich ziehen, die in den Farben des Regenbogens schimmern. Erreicht wird dieser Effekt durch eine Edelmetalllackierung. Die mit feinem Pinsel aufgetragene Schicht von Echtgold dürfte im Sonnenlicht besonders zur Geltung kommen.

Einen Rückgriff in die 1920er-Jahre wagt Volker Bauer. Seine Tassen, Kannen und Schalen erinnern an das Art Déco und nehmen die damals beliebten orientalischen Ornamente auf.

Nicht auf den ersten Blick dekorativ, aber lebendig und voller Energie steckend wirken die kleinen Skulpturen von Ute Safrin. Jede aus farbigem Ton modellierte Figur erhält einen ganz individuellen Ausdruck.(rol)

Nähere Infos: www.gaertnerhof-velten.de, www.toepferei-malenz.de, www.okmhb.de