Nichts ist mehr selbstverständlich in Brandenburg

Berlin (MOZ) Knapp anderthalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl gerät die brandenburgische Regierungspartei SPD in schwere Wasser. Die jüngste Umfrage zeigt, dass sie nicht mehr wie selbstverständlich als Favorit in die kommendne Landtagswahlen geht. Die Staatskanzlei könnte im nächsten Jahr einen Wechsel des Hausherren erleben. Der Kurs, den die Woidke-Partei nach der abgesagten Kreisreform eingeschlagen hat, nämlich die kosumtiven Ausgaben deutlich zur erhöhen, bringt nicht automatisch Wählerstimmen.

Das schlägt auch auf die Linke durch, die für eine Reihe von Verbesserungen im Schul- und Kita-Bereich das Copyright für sich beansprucht. Ja, der Bürger fordert mehr Geld für Polizei, für bessere Bildung oder sanierte Straßen. Aber als Wähler verlangt er mehr von Regierungsparteien: Gestaltungsanspruch, Durchsetzungsfähigkeit, Glaubwürdigkeit und Perspektiven für das Land und seine Regionen.

Die schlechten Werte für die SPD bedeuten nicht, dass die nächste Wahl schon vergeigt ist. Die Gefahr besteht jedoch, dass sie das Verliererimage selbst annimmt und nicht die Kraft aufbringt, dagegen anzukämpfen. Die Landratswahlen am Wochenende können schon Signalwirkung in die eine oder andere Richtung haben.

Aktuell verfestigt sich der Trend, dass vier Parteien in der Wählergunst fast gleich auf liegen. Solche Ergebnis würden im September 2019 die Regierungsbildung deutlich erschweren. Ein Zwei-Parteien-Koalition hätte keine Mehrheit. Am Ende könnten wenige Wählerstimmen in einer Pattsituation darüber entscheiden, wer den Ministerpräsidenten stellt.

Die CDU macht sich schon mal fit, indem sie ihre Optionen um eine Zusammenarbeit mit der Linken erweitert. Den Anspruch, von der Schwäche der SPD zu profitieren, die Stagnation in der Wählergunst zu durchbrechen oder gar die AfD im Süden zurückzudrängen, hat Parteichef Ingo Senftleben bislang nicht formuliert.

Die AfD kann, wenn man deren Chef Kalbitz zuhört, vor Kraft kaum laufen. Sie erhebt den Anspruch, stärkste Kraft zu werden. Dabei kommt ihr zugute, dass ihre Anhänger geringe Erwartungen haben – auf Ängste eingehen und lautstark gegen Alles sein, reicht offenbar schon aus.